Elden Ring: lo sviluppo è a un punto cruciale, conferma From Software

Di Elden Ring ne abbiamo parlato per anni prima di rivederlo in veste ufficiale lo scorso giugno, e ora abbiamo anche una data di uscita che stiamo attendendo con grande pazienza. Durante lo scorso Tokyo Game Show, però, From Software ha parlato un po’ del nuovo gioco in arrivo, svelandoci anche a che punto dello sviluppo di trova la nuova opera di Hidetaka Miyazaki e compagni.

Ne ha parlato in questi giorni Yasuhiro Kitao di From Software con la redazione di Famitsu, e dopo aver sciorinato tutta una serie di informazioni su Elden Ring ha svelato anche a che punto dello sviluppo si trova attualmente il gioco di prossima uscita.

“Siamo nelle fasi finali dello sviluppo, e stiamo procedendo senza fretta. Stiamo continuando a sviluppare il gioco facendo in modo che vada incontro alle aspettative”, ha dichiarato Kitao durante la sua intervista.

Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il prossimo 21 gennaio 2022 sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.