Dopo aver fatto tanto parlare di sé all'annuncio, Elden Ring Nightreign è ufficialmente arrivato sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo raggiungendo anche un cospicuo numero di giocatori poco dopo il suo lancio. Forte di un gameplay incredibilmente efficace e di un buon senso di novità, il gioco di From Software ha racimolato 3.5 milioni di giocatori in poco tempo, diventando un curioso caso mediatico. In tutto questo, però, i giocatori hanno accesso fin da subito soltanto a soltanto 6 degli 8 personaggi al momento presenti all'interno del gioco: due sono infatti nascosti dietro alcuni compiti.

All'interno di questa guida scopriremo tutto quello che serve per sbloccare la Redidiva e la Duchessa, le due classi "nascoste" dentro Elden Ring Nightreign!

Come sbloccare la Duchessa in Elden Ring Nightreign

Sbloccare duchessa è facilissimo: è necessario infatti ottenere la reliquia "vecchio orologio da taschino" e parlare poi con la sacerdotessa all'interno dell'Hub di gioco.

La reliquia sopracitata è un drop raro che si può ottenere al completamento di una qualsiasi spedizione.

Una volta ottenuta la reliquia basta tornare nell'hub del gioco e parlare con la sacerdotessa per sbloccare la duchessa nella schermata per la selezione del personaggio.

Come sbloccare la Redidiva in Elden Ring Nightreign

Sbloccare la redidiva è leggermente più complicato di quanto sia sbloccare la duchessa ma decisamente non impossibile.

Per prima cosa è necessario completare almeno una volta la spedizione legata a Tricefalo (è la primissima spedizione, quindi la più facile). Questo ci permetterà di acquistare dal mercante Giara una reliquia chiamata "Cornice smussata" per 1500 buio.

A questo punto dirigiamoci nell'ala orientale della tavola rotonda, più precisamente al punto indicato sulla mappa; qui troveremo una figura fantasma con cui potremo interagire.

Parlando con la piccola bambina spettrale verremo teletrasportati alla stessa area del tutorial dove, però, dovremo sconfiggere un nuovo boss chiamato Idolo Notturno; sconfiggiamolo per sbloccare in maniera definitiva il personaggio in questione!