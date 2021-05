Elden Ring non sarà protagonista dell’E3 2021

Nonostante i leak e le varie menzioni, Elden Ring rischia di non essere presente neanche quest’anno all’E3. L’edizione 2021 della kermesse di Los Angeles, che quest’anno sarà completamente in digitale per via della pandemia da COVID-19 potrebbe essere orfana del nuovo soulslike sviluppato da From Software in collaborazione George R.R. Martin. Salirebbero così a due gli anni di assenza dalle scene del nuovo titolo, che venne mostrato all’eddizione 2019 dell’E3, dove venne presentato per la prima volta sul palco del Media Briefing di Xbox. Da allora il gioco non ha mai più fatto un’apparizione ufficiale in nessun tipo di evento.

A svelare la possibilità assenza è il solito, ben informato Jeff Grubb, giornalista e insider del mondo dei videogiochi. Stando alla sua opinione espressa ddurante il podcast di GamesBeat, Elden Ring non sarà presente all’E3 2021. “Sono davvero dubbioso su una sua partecipazione. Sono anche abbastanza sicuro che non sarà neanche all’evento di Xbox”, ha dichiarato Grubb, chiudendo dunque completamente le speranze alla possibilità di avere un reveal importante.

Nonostante queste dichiarazioni, appare chiaro che Grubb non abbia un contatto diretto con From Software e Bandai Namco, quest’ultimo publisher del gioco. Il giornalista ha dichiarato che c’è una piccola possibilità di vedere qualcosa ma non sa dire in che forma. Le speranze sono ovviamente ridotte al lumicino ma considerando l’alta affidabilità di Grubb appare chiaro che molto probabilmente neanche quest’anno otterremo un reveal concreto del nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki. Forse un nuovo teaser trailer potrebbe fare la sua comparsa ma siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni.

Se Elden Ring non sarà all’E3 2021, un altro, grande gioco di ruolo occidentale invece ci sarà con un probabile reveal importante. Parliamo di Starfield: sempre Grubb, nella giornata odierna, ha dichiarato che il titolo è certo essere una esclusiva di casa Microsoft. Trovate tutti i dettagli in merito a questo indirizzo.