Elden Ring, oltre all’esperienza di gioco standard, offre anche diversi contenuti alternativi che non si limitano al media videoludico. Il titolo di FromSoftware, infatti, ha recentemente inserito l’intera soundtrack su Spotify, per un totale di 67 tracce e svariate ore di musica gratuita per tutti i fan. Tuttavia, il gioco offre anche molti spunti artistici che variano dalle fanart e artbook ufficiali, fino a opere da esposizione dal valore piuttosto alto, così come la qualità.

Elden Ring

Cook and Becker, infatti, in collaborazione con FromSoftware e Bandai Namco ha appena lanciato una linea di dipinti in edizione limitata dedicati proprio ad Elden Ring (che potete acquistare su Amazon). La galleria d’arte e casa editrice, possiede anche uno store internazionale dedicato ai videogiochi, alla concept art e al design in generale. Proprio in questo contesto, infatti, ha preso vita questa linea in edizione limitata che ha visto la produzione di dieci dipinti dall’eccellente fattura.

Le opere d’arte in questione sono piuttosto varie e si alternano tra personaggi e ambientazioni. Oltre a figure piuttosto amate in Elden Ring come Godfrey, Leonard e Radahn, infatti, le immagini raffigurano anche alcuni luoghi iconici per la lore di gioco. Vediamo dunque rappresentati scenari come il Villaggio degli Albinauri oppure Limgrave. Le opere sono disponibili per l’acquisto e spedizione anche su mercato internazionale e si possono comodamente ordinare sul sito fino al loro esaurimento.

Tra le opzioni di spedizione, inoltre, c’è la possibilità di ricevere anche delle cornici o finiture realizzate appositamente per le opere. Tutti le immagini ispirate a Elden Ring sono disegnate con carta e inchiostri di qualità altissima in modo da garantirne la longevità. Per quanto riguarda i costi, invece, sono decisamente meno proibitivi di quanto si possa immaginare. Si parte infatti da un minimo di 80$ (circa 82 euro), fino ad un massimo di 1200$ (circa 1230 euro).