Sappiamo ormai bene quanto, in ogni titolo di FromSoftware, la musica sia un punto chiave. In Elden Ring, più che in altri titoli dello studio giapponese, la colonna sonora ha una funzione diversa. Di questo e di molto altro ha parlato Tsukasa Saito in un’intervista rilasciata per PlayStation Blog in occasione dell’uscita dell’intera soundtrack del gioco su diverse piattaforme.

Elden Ring

Il compositore ha, infatti, parlato del processo creativo per la musica di Elden Ring. Già dal trailer di annuncio del gioco, gli autori hanno voluto settare il mood che questa composizione doveva avere. A differenza dei vari Dark Souls e Bloodborne, infatti, la colonna sonora del titolo è pensata per restituire all’ascoltatore epicità, eloquenza, resilienza e autocontrollo. A giudicare dall’impatto che ha avuto in personalità che popolano l’ambiente musicale come Post Malone, sembra che gli autori siano riusciti nel proprio intento.

Saito, inoltre, spiega quali sono le sue composizioni preferite e ne condivide alcuni dettagli interessanti. Tra le tante tracce disponibili, infatti, il musicista sceglie “Song of Honor” e la theme track “Elden Ring”. La prima è importante perché viene realizzata come un vero e proprio esperimento. Una canzone tramandata da guerrieri in cui non è importante che tutte le voci siano perfettamente in tono. La seconda, invece, che prende il nome del gioco è fondamentale per settare il mood dietro il titolo di FromSoftware e lasciare trasparire le sensazioni di autocontrollo ed epicità di cui si è parlato in precedenza.

Elden Ring

All’interno della stessa intervista, gli autori annunciano inoltre che la soundtrack ufficiale di Elden Ring è ora disponibile allo streaming. La composizione, infatti, è stata inserita su Spotify, Amazon Music e altri servizi simili. In totale, la colonna sonora contiene 67 tracce per un totale di oltre otto ore di streaming. Siamo certi che gli appassionati sapranno apprezzare questo regalo da parte di FromSoftware.