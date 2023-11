Elden Ring PS5: recuperalo ORA con lo sconto Black Friday! (-45%)

Le offerte del Black Friday 2023 sono ben lungi dall'essere esaurite, e se in tal senso siete alla ricerca di un ottimo videogame da recuperare, magari i vista del periodo invernale o, perché no, di un bel regalo da mettere sotto l'albero di Natale, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa splendida offerta dedicata allo splendido Elden Ring di From Software, oggi in sconto sullo store al prezzo di appena 39,90€, e dunque ribassato del 43% rispetto al prezzo originale di 69,99€!

Elden Ring, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring è un RPG open-world eccezionale, cin una lore intricata ed uno splendido mondo di gioco, complice la collaborazione del talentuoso George R.R. Martin, autore dei libri che hanno ispirato la serie TV Game of Thrones. In tal senso, è un titolo ruolistico ottimo per quanti cercando una sfida impegnativa (ma abbordabile) e cercano un gioco in cui sia letteralmente possibile perdersi per ore ed ore!

Parliamo di un gioco impegnativo, ma capace di offrire immense soddisfazioni, specialmente dopo aver compreso le sue meccaniche e "le regole". È un titolo che eccelle sia in modalità singolo che in cooperativa, consentendo a un gruppo di quattro giocatori di affrontare insieme questa straordinaria sfida, il che può essere particolarmente utile per chi si avvicina per la prima volta a questo genere di giochi.

Insomma, parliamo di un gioco davvero bellissimo che, ne siamo certi, potrebbe stuzzicare anche quanti non si sono mai avventurati tra le lande dei titoli di genere soulslike, magari perché spaventati dalla loro difficoltà. In tal senso, Elden Ring è certamente un gioco molto più accessibile dei precedenti, per quanto richieda comunque un minimo di dedizione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

