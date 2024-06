Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida a Igon e alla Sacerdotessa della Comunione Draconica

In Elden Ring: Shadow of the Erdtree, incontrerete diversi NPC (personaggi non giocanti) che in alcuni casi vi supporteranno o, semplicemente, vi accompagneranno nella vostra avventura, ciascuno mosso dalle proprie motivazioni personali.

Due di loro sono Igon e la Sacerdotessa della Comunione Draconica, le cui missioni secondarie sono, parzialmente, collegate fra loro. Per quanto i passaggi che le compongono non siano tantissimi, potrebbe essere necessario arrivare al termine di Shadow of the Erdtree, visto che gli ultimi passaggi vi chiederanno di affrontare un boss veramente, veramente, difficile... forse il più arduo di tutta l'espansione.

ATTENZIONE: Completate tutti i passaggi delle due missioni nell’ordine esatto in cui ve li indicheremo in questa guida, visto che ci sono diversi punti di non ritorno in Shadow of the Erdtree che potrebbero compromettere il proseguimento di alcune missioni secondarie. Inoltre, tenete a mente che questa guida contiene spoiler sulla trama, quindi fate attenzione se deciderete di leggerla prima del tempo.

Primo incontro con Igon e la Sacerdotessa della Comunione Draconica

Il primo incontro con Igon e la Sacerdotessa della Comunione Draconica può avvenire fin dalle primissime fasi di gioco. Vi basterà andare a est della Piana dei Sepolcri e dirigervi verso il dungeon chiamato: fossa del drago (se avete bisogno di maggiori indicazioni, vi suggeriamo di consultare la nostra guida completa a Shadow of the Erdtree).

Seguendo la strada principale (nei pressi del sito di Grazia: "punto di sosta del sentiero delle colonne"), troverete un personaggio disteso al suolo, ferito e sofferente. Si tratterà proprio di Igon. Esaurite tutti i dialoghi con questo personaggio e proseguite il vostro viaggio verso il dunegon.

Portate a termine il dungeon e dopo lo scontro con il boss, ignorate la fiammella blu (quella che vi permette di ritornare all'uscita) e aprite la porta presente nell'area del boss per raggiungere una nuova area, totalmente opzionale, del Regno dell'ombra.

Una volta fuori dal dungeon, proseguite dritti fino a che non vedrette un laghetto con dei cadaveri di drago che giaciono al suo interno, tenete il lato destro e cercate di raggiungere il punto più alto della parete rocciosa che vedrete di fronte a voi (trovate il punto preciso nella mappa qui di seguito). Su questa sporgenza troverete un messaggio bianco, identico a quelli che normalmente lasciano gli altri giocatori.

Questa volta, però, sarà un messaggio di Igon, il quale accennerà di un nemico temibile con cui si vorrebbe confrontare di nuovo. Attenzione perché questo passaggio è importantissimo per portare avanti la storia principale di questo personaggio, quindi non proseguite se non avrete prima trovato, e letto, il suo messaggio.

Scendete al laghetto e vi troverete di fronte a un bivio: portare avanti la quest di Igon, ignorando completamente la Sacerdotessa della Comunione Draconica, oppure proseguire a sud fino a che non troverete un enorme altare con la Sacerdotessa pronta ad attendervi.

Esaurite i dialoghi con quest'ultima, sfruttate l'altare se avete dei cuori di drago da spendere e continuate la storia principale di Shadow of the Erdtree, visto che prima di poter proseguire con queste due missioni dovrete raggiungere un "punto di non ritorno" ben preciso.

Usare l'infuso di Thiollier

Prima di poter continuare, difatti, avrete bisogno di ottenere l'infuso di Thiollier, un oggetto collegato alla missione secondaria dedicata a Santa Trina. Seguite i passaggi che troverete nella guida dedicata alla sidequest e, quando avrete ottenuto l'oggetto, ritornate dalla Sacerdotessa della Comunione Draconica.

Teleportatevi al sito di Grazia "Grande Altare della Comunione Draconica" e fate trascorrere il tempo fino a "notte fonda". Una volta seguito questo passaggio, avvicinatevi alla Sacerdotessa per notare che si sta privando del sonno in virtù di un voto di fede nei confronti del Lord Draconico Placidusax.

ATTENZIONE: seguire il prossimo passaggio, potrebbe precludervi l'ottenimento di un'arma. In cambio, però, riceverete una delle ceneri di invocazione più forti dell'espansione. Abbiamo scritto "potrebbe", perché non è ancora chiaro se l'arma non vi venga consegnata per un bug o perché questa decisione funge, a tutti gli effetti, come un vera e propria scelta.

Esaurite i dialoghi disponibili e, quando vi verrà chiesto se usare l'infuso di Thiollier, accettate per far sprofondare la Sacerdotessa in un sonno profondo. Ritornate al sito di Grazia e, nuovamente, fate trascorrere il tempo fino a "notte fonda". Così facendo, troverete la Sacerdotessa nuovamente sveglia e rammaricata per aver rotto il suo voto con il Lord Draconico.

Scalata del Picco Frastagliato

A questo punto, tornate al laghetto che avevate raggiunto all'inizio di questa lunga missione secondaria e, questa volta, mantenete il lato sinistro dell'area, in modo da percorrere tutto il perimetro della parete di roccia e iniziare la vostra scalata del picco frastagliato.

Il percorso che dovrete seguire è, abbastanza, lineare. Tenete a mente che lo scopo e salire, quindi sfruttate ogni sorgente spirituale che incontrerete e ricordatevi, sempre, di seguire la scia di cadaveri di drago che servirà a indicarvi la giusta via.

Una volta superato un lungo ponte sospeso, incontrerete un sito di Grazia. Riposatevi e preparatevi perché dovrete affrontare il Drago del Picco Frastagliato (trovate tutti i dettagli su questo scontro nella nostra guida completa ai boss di Shadow of the Erdtree), il primo dei tre boss che incontrerete sul vostro cammino.

Una volta battuto il Drago del Picco Frastagliato, sentirete la voce di Igon riecheggiare nell'arena del boss. Lo troverete accasciato al suolo, esattamente sul sentiero che dovrete percorrere per proseguire la vostra scalata. Parlate con lui, esaurite tutti i suoi dialoghi e riceverete il Dito Torto di Egon, un’oggetto indispensabile per evocare l'NPC durante l'ultimo scontro che dovrete affrontare sul Picco Frastagliato.

Proseguite la vostra scalata fino a che non vi ritroverete di fronte un altro temibile boss, il Drago Antico Senessax. Evitatelo per il momento e continuate a scalare fino a raggiungere il prossimo sito di Grazia chiamato: Versante del Picco Frastagliato, in modo tale da avere un punto di teletrasporto più vicino a questo boss.

Il motivo di questo suggerimento è molto semplice: Senessax è un boss completamente opzionale (trovate tutti i dettagli su come affrontarlo nella nostra guida completa ai boss di Shadow of the Erdtree) e come ricompensa vi darà solo dei materiali da forgiatura, se, quindi, vorrete affrontarlo in seguito, potrete farlo tranquillamente senza compromettere le missioni di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica.

ATTENZIONE: prima di proseguire con la scalata, dal sito di Grazia: Versante del Picco Frastagliato, giratevi di spalle e percorrete il lato della parete rocciosa che si troverà alla vostra destra. Uccidete i vari blob elettrici che troverete sul vostro cammino e raggiungete il cadavere posto all'estremità del breve sentiero, in modo da poter recuperare il ricettario di Igon (2). Fatto questo, riprendete la vostra scalata.

Siamo alle fasi inali di questa lunga accoppiata di missioni secondarie. Continuate a seguire la scia di cadaveri di drago, fino ad arrivare all'ultimo sito di Grazia: Vetta del Picco Frastagliato e preparatevi a dovere perché dovrete confrontarvi con uno dei, se non il, boss più difficile di Shadow of the Erdtree: Bayle il Terribile (trovate tutti i consigli su come batterlo nella nostra guida completa ai boss di Shadow of the Erdtree).

ATTENZIONE: appena entrati nell'arena per scontrarvi con Bayle, correte immediatamente verso il segno di evocazione giallo posto di fronte a voi per invocare Igon, se non lo farete la sua missione non potrà essere conclusa. Compiere questo passaggio, però, renderà più complessa la bossfight, visto che Bayle avrà un quantitativo di vita maggiore in virtù dell’aver evocato un alleato.

Fasi finali

Una volta terminato lo scontro con Bayle il Terribile, ritornate nell’arena dove avete affrontato il Drago del Picco Frastagliato. Troverete il cadavere di Igon esattamente nel punto in cui lo avevate incontrato in precedenza e potrete raccogliere l’armatura completa di Igon, l’arco pesante di Igon e una sfera da consegnare alla mercante della Tavola Rotonda per poter acquistare gli Arpioni di Igon (delle frecce pesanti decisamente peculiari).

ATTENZIONE: potrete uccidere Igon in qualsiasi momento in cui lo incontrerete (anche all’inizio di questa lunga missione) potendo ottenere tutti gli oggetti indicati qui sopra, ma questo vi precluderà dal poter completare, realmente, al 100% Shadow of the Erdtree.

Conclusa la missione di Igon, è giunto il momento di tornare dalla Sacerdotessa della Comunione Draconica. Per assicurarvi che tutto vada come deve andare, accertatevi di farle visita a “notte fonda” e nel caso non vi compaiano tutte le opzioni di dialogo, riposatevi al sito di Grazia e fate trascorrere nuovamente il tempo.

Continuate a dialogare con lei fino a che non vi verrà offerta la scelta di confessarle che siete stati voi a farla addormentare. Confessate i vostri peccati, continuate a dialogare con la Sacerdotessa, e quest’ultima deciderà di iniziare a venerare voi invece di Placidusax, consegnandovi la cenere per invocare lo spirito: Sacerdotessa Draconica (una fra le più potenti presenti in Shadow of the Erdtree).

Congratulazioni, avete portato a termine due fra le missioni secondarie più difficili dell’espansione, ora potete tornare a consultare la nostra guida completa a Shadow of the Erdtree.