Elden Ring si aggiorna per l'arrivo di Shadow of the Erdtree: ecco le novità

Elden Ring si prepara a un importante rilancio con l'attesa espansione Shadow of the Erdtree, prevista per il 20 giugno 2024, la quale riporterà numerosi giocatori nell'Interregno.

Insieme al DLC, però, sarà disponibile un aggiornamento per il gioco principale, il quale. pur non essendo imprescindibile, introdurrà alcune novità interessanti, sia per i nuovi giocatori che per quelli di lungo corso.

La gestione dell'inventario riceverà due miglioramenti significativi. I nuovi oggetti saranno ora contrassegnati da un punto esclamativo per facilitarne l'identificazione, mentre una nuova scheda, chiamata "oggetti recenti", sarà aggiunta all'inizio della sezione Inventario, per raggruppare tutto ciò che è stato raccolto di recente e permettervi un accesso più veloce e organizzato.

Queste ultime funzioni, però, dovranno essere attivate manualmente da tutti i giocatori, andando nel menù "Sistema" e attivandoli al suo interno.

Il sistema dei Bacini di Evocazione, il quale permette di evocare aiuti durante il gioco, porterà con se una novità: la possibilità di trasportare le attivazioni di questi ultimi nel New Game Plus, permettendo di attivarle, o disattivarle, tramite una nuova opzione presente nel menu di gioco, offrendo così una maggior personalizzazione dell'esperienza di gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un'altra aggiunta, seppur più leggera, riguarda l'estetica dei personaggi: cinque nuove capigliature saranno disponibili, offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione.

Purtroppo, FromSoftware non ha annunciato nulla riguardo alle migliorie tanto attese dai giocatori PC, per eliminare gli stutter e i cali di framerate, così come non è prevista l'implementazione del DLSS o del FSR.

Altri dettagli sull'aggiornamento saranno divulgati gradualmente, culminando con le note ufficiali di rilascio che chiariranno tutti gli aspetti e le ottimizzazioni apportate, quindi potrebbe esserci ancora speranza.

L'aggiornamento sarà implementato seguendo un periodo di manutenzione programmato dalle 5:00 alle 8:00 del mattino del 20 giugno, assicurando così una transizione fluida in vista del lancio della patch e del DLC.