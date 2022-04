Fin dai primi momenti dell’esplosione popolare di Dark Souls, molti fan del soulslike di From Sofwtare si sono meravigliati di quanto il videoludico sia stato influenzato da un’atra opera a dir poco seminale per il mondo dell’intrattenimento: Berserk. Il manga scritto e disegnato da Kentaro Miura è sicuramente uno dei più apprezzati di sempre, e le citazioni all’interno dei titoli From Software, compreso il recente Elden Ring, sono sempre numerose e ben visibili.

Elden Ring

Ora, per omaggiare ancora di più questa serie di citazioni al manga di Miura, un modder ha deciso di trasformare Elden Ring in Berserk realizzando una mod a dir poco fantastica. Il modder in questione mira a farci giocare nei panni dello stesso spadaccino oscuro protagonista del manga mentre ci si addentrerà all’interno delle Terre di Mezzo. La mod è attualmente in fase di sviluppo ma è comunque scaricabile tramite la pagina Patreon di COTA Studios.

Ma non ci si ferma qui, dato che il modder ha anche pubblicato un video in cui vengono messe in mostra tutte le caratteristiche più importanti di questo lavoro fan-made in corso d’opera. Come si vede da vari spezzoni nel filmato su YouTube, sono diversi gli elementi creati da zero per questa mod, come per esempio il modello di Gatsu, che comprende le armi in suo possesso, l’armatura e i vari equipaggiamenti.

Con questa creazione finalmente i mondi From Software e Berserk si uniscono in un modo a dir poco fantastico, ma noi non vediamo l’ora di poter vedere questa mod completa al più presto.