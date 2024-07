Elden Ring Shadow of the Erdtree: tutte le novità della patch 1.12.3

FromSoftware ha da poco rilasciato un altro imponente aggiornamento di bilanciamento per Elden Ring: Shadow of the Erdtree, poco più di una settimana dopo l'ultimo aggiornamento di taratura, rendendo quest'ultimo una delle patch più sostanziali fino a ora. Le modifiche principali apportate con la versione 1.12.3 sono principalmente nerf a diverse armi e ceneri che si sono rivelate troppo potenti dall'uscita del DLC il 21 giugno.

Elden Ring: tutte le novità della patch 1.12.3

Armi

Tra gli interventi più significativi troviamo la modifica dei danni delle armi Bottiglia di Profumo Fulminea e Bottiglie di Profumo Fuoco Frenetico, precedentemente capaci di infliggere danni enormi ai boss quasi istantaneamente. Anche le abilità Rolling Sparks e Swift Slash sono state depotenziate per rendere il gioco più equilibrato, soprattutto nel PvP, dove erano praticamente impossibili da contrattaccare. È stato inoltre risolto un bug legato alla Spada del Cavaliere Infuocato che permetteva di bloccare gli avversari giocatori in un ciclo di attacchi senza possibilità di difesa.

È stato anche introdotto un nerf significativo per gli scudi con lancia, una nuova classe di arma molto efficace nel bloccare mentre si attacca, che ora vedrà aumentato il consumo di stamina, richiedendo così una maggiore attenzione nella gestione delle risorse durante il combattimento.

Una delle poche migliorie è stata apportata alla Carian Sorcery Sword, che prima dell'aggiornamento era considerata una delle armi meno efficaci del DLC. Ora, grazie a un incremento del suo scaling di Intelligenza e a una leggera riduzione del danno base, dovrebbe risultare maggiormente competitiva.

Nemici

Per quanto riguarda i boss, il Comandante Gaius e l'Ippopotamo d'Orato sono stati oggetto di regolazioni specifiche. Entrambi i boss tornano ora nella posizione originaria all'inizio del combattimento riducendo la loro tendenza a caricare i giocatori troppo vicini alla parete nebbiosa, rendendo così la battaglia meno frustrante. È stata inoltre diminuita la finestra di attacco dell'assalto morso dell'Ippopotamo d'Orato, che prima risultava essere troppo precisa nel colpire i giocatori.

Bug

Nell'ambito delle correzioni, sono stati risolti diversi bug importanti, compreso uno che permetteva alle Rolling Sparks di infliggere più danni del previsto e un altro che influenzava la scala Arcane dell'arma Bloodfiend's Arm, precedentemente sbilanciata favorendo un accumulo di Bleed non intenzionale.

In aggiunta, FromSoftware ha fornito delle indicazioni per i giocatori che riscontrano problemi di prestazioni, suggerendo ai giocatori su PS5 di utilizzare l'opzione Rebuild Database in modalità sicura e ai giocatori su PC di assicurarsi che il Ray Tracing non sia attivato se notano prestazioni instabili quando disattivato.

L'aggiornamento 1.12.3 è ora necessario per giocare online e segna un passo importante nel percorso di bilanciamento continuo del gioco, con ulteriori aggiornamenti previsti in futuro. FromSoftware intende continuare a migliorare l'esperienza di gioco di Elden Ring, mantenendo così il titolo tra le esperienze più equilibrate e appaganti del panorama videoludico attuale.

Nel mentre, se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.