Elden Ring, un poster firmato da Miyazaki all'asta è arrivato a una cifra folle

Un poster di Elden Ring (gioco acquistabile su Amazon) autografato dal game director e presidente di FromSoftware Hidetaka Miyazaki sta attualmente raggiungendo la cifra di 15.000 dollari in un'asta di beneficenza.

Lo YouTuber CDawgVA ha messo all'asta il poster sul sito Tiltify. Nonostante l'offerta iniziale fosse di soli 1 dollaro, il prezzo è rapidamente salito fino a 15.000 dollari. L'asta si concluderà il 19 luglio 2024.

Il ricavato andrà all'Immune Deficiency Foundation, un'organizzazione che fornisce risorse, educazione e supporto per le persone affette da immunodeficienze primarie, un gruppo di oltre 450 condizioni rare e croniche.

Il valore di mercato stimato del poster, che oltre alla firma di Miyazaki raffigura Malenia, uno dei boss più difficili del gioco, è di 250 dollari. Le offerte così elevate sono probabilmente motivate dallo scopo benefico dell'asta.

Hidetaka Miyazaki è diventato famoso per aver diretto giochi come Demon's Souls, la serie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e, più recentemente, Elden Ring.

Elden Ring ha rappresentato un nuovo traguardo per Miyazaki e FromSoftware, grazie alla sua natura open world che ha reso l'esperienza più accessibile. Il gioco ha ottenuto un enorme successo sia di critica che commerciale, vendendo 25 milioni di copie prima del lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, che a sua volta ha venduto 5 milioni di unità in soli tre giorni.