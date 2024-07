Elden Ring diventerà un anime fan made, il primo teaser è uno spettacolo

È in arrivo una versione anime di Elden Ring (il gioco è acquistabile su Amazon): è in arrivo una versione anime, realizzata dai fan, della durata di cinque minuti. Il trailer di anteprima è già disponibile online e offre una panoramica ai momenti salienti del gioco, con una sequenza di boss come Malenia, Mohg, Radigon e Maliketh, la Lama Nera, anticipando anche i boss del DLC come Messmer.

La notizia è stata rivelata da SteinsAlter su Twitter, il capo della produzione di questo adattamento anime. Sebbene la durata totale di soli cinque minuti potrebbe sembrare limitata, il lavoro dietro la creazione di una animazione di questa qualità è notevolmente impegnativo. Lo stesso direttore del progetto, SteinsAlter, ha ammesso su Twitter di essere un "perfezionista" e che il trailer pubblicato non rispecchia pienamente l'obiettivo qualitativo che si prefigge. Questo dettaglio potrebbe spiegare la decisione di limitare a soli cinque minuti l'intera produzione. Il filmato finale sarà disponibile a partire dall'autunno sulla piattaforma YouTube di Steins Alter Productions.

A corredo di questa iniziativa, è stato anche menzionato un supporto tramite Patreon per coloro che desiderano aiutare finanziariamente il progetto. Questa svolta arriva in un momento particolare, considerando che solo un mese fa, a giugno, si parlava di una possibile versione cinematografica di Elden Ring. Il presidente di FromSoftware e direttore del gioco, Hidetaka Miyazaki, aveva espresso interesse per un'adattamento cinematografico, specificando però la volontà di non essere direttamente coinvolto, dato che nessuno all'interno del suo studio possiede "le conoscenze o le competenze" necessarie.

Per chi ancora sta esplorando le recenti espansioni DLC di Elden Ring, può essere utile consultare la nostra guida completa di Shadow of the Erdtree, disponibile online