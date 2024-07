Invocare i boss di Elden Ring come Pokémon? Grazie a questa assurda mod è possibile

Un'innovativa mod per il gioco Elden Ring e il suo DLC Shadow of the Erdtree è stata rilasciata, trasformando l'esperienza di gioco e permettendo ai giocatori di invocare i boss sconfitti come alleati sul campo di battaglia. Questa novità, disponibile su NexusMods grazie allo sviluppatore FlippantTunic22, introduce, infatti, un divertente colpo di scena che ricorda le dinamiche di Pokémon.

I giocatori che hanno sconfitto determinati boss possono ora utilizzarli come supporto nelle battaglie, invocando potenti creature come Messmer l'Impalatore, l'Ippopotamo Dorato e il Leone Bestia Divina Danzante.

Un video pubblicato dal YouTuber KanesGrace mostra in azione queste invocazioni, evidenziando come possano a dir poco cambiare le sorti dei combattimenti. Ad esempio, il Leone Bestia Divina Danzante, una volta ottenuto come invocazione, ha la capacità di sconfiggere alcuni boss con un solo colpo. Altri scontri, come quello in cui Messmer viene invocato contro il Cavaliere Putrescente, risultano essere più equilibrati grazie alle statistiche del boss evocato.

La mod è già disponibile per il download e promette di offrire un'esperienza di gioco ancora più ricca e sfaccettata. Per qualsiasi altro consiglio, trucco o suggerimento sul DLC vi invitiamo invece a leggere le nostre numerose guide su Shadow of the Erdtree.