A marzo, il governo cinese ha annunciato l’intenzione di espandere le sue restrizioni sui giochi online per i minori fino ad includere i live streaming e i social media. Adesso, secondo i dati raccolti da Reuters, sembra che l’Amministrazione Nazionale della Radio e della Televisione abbia vietato i live streaming di videogiochi non autorizzati. Tra questi, c’è anche Elden Ring.

Elden Ring

Il nuovo regolamento si applica ai videogiochi la cui pubblicazione non è stata approvata in Cina. Oltre ad Elden Ring, sono poi vietati gli streaming di alcuni giochi e gli esport, anche se tenuti al di fuori della Cina. Inoltre, sembra che il governo inviti gli streamer ad evitare comportamenti destinati all’accrescere il proprio traffico di utenti e mantenere un ambiente sano e rispettoso. Le nuove restrizioni fanno parte degli sforzi in corso in Cina per combattere la dipendenza da gioco e web tra i giovani. Uno dei punti contenuti nelle linee guida recita proprio che è necessario regolamentare e controllare queste attività per prevenirne gli effetti negativi.

Nonostante i giochi abbiano bisogno di approvazione per essere pubblicati in Cina, alcune piattaforme come Huya, DouYu e Bilibili li continuano a diffondere. Tra questi, ovviamente, è presente Elden Ring. Il titolo di From Software, infatti, pur avendo riscosso un successo unanime nei critici e giocatori di tutto il mondo, è tuttora vietato in Cina. Tutto ciò avviene mentre i giocatori continuano a settare nuovi record sulle proprie speedrun. Finora, tuttavia, il titolo aveva riscosso un gran successo tra gli streamer riscuotendo un ampio bacino di pubblico. Infatti, nella prima settimana dall’uscita, il titolo ha raggiunto i 17.1 milioni di spettatori quotidiani di media.

Elden Ring was a hit on Chinese game live streaming platforms reaching 17.1m cumulative daily average viewers in its first week. But it's not approved for sale there (People still find ways to buy it ofc). If the below is fully enforced, Elden Ring couldn't be streamed at all. https://t.co/roKxkQwatI — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 15, 2022

Le nuove leggi arrivano il giorno dopo che il conglomerato di giochi cinese Tencent ha annunciato i provvedimenti per bloccare l’accesso ai giochi stranieri non approvati sulle sue piattaforme. Infine, tutte queste decisioni arrivano a pochi giorni di distanza rispetto alla decisione, da parte del governo cinese, di approvare una nuova lista di giochi.