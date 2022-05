Sin dal suo rilascio, Elden Ring ha visto due build dominare le classifiche di potenza sia in PVP che PVE: build sanguinamento e build stregoneria. In particolare, le build di stregoneria sono diventate una parte amata e odiata del gioco grazie alla loro capacità di fare a pezzi sia i giocatori che i boss in pochi secondi. Queste build, infatti, se ben gestite, sono in grado di annientare un boss in pochissimo tempo e sono la gioia per gli speedrunner.

Elden Ring

Uno degli incantesimi più devastanti su Elden Ring è Cometa di Azur. Si tratta di un devastante raggio di luce incanalato che distrugge tutto ciò che tocca. Anche se, su YouTube, si possono trovare molti video in cui i giocatori sfruttano l’incantesimo per uccidere boss in pochissimo tempo, l’incantesimo si può rendere quasi innocuo. Usando Holy Ground Ash of War in combinazione con la cometa di Azur, l’utente Reddit shsbhshsvaa è riuscito a trasformare uno dei più potenti incantesimi a bersaglio singolo del gioco in una raffica di raggi ad ampia area. All’inizio, sembra che questa nuova strategia si dimostrerà abbastanza efficace contro grandi gruppi di nemici, in particolare il gruppo che si avvicina lentamente a shsbhshsvaa. In realtà, il raggio viene disperso diventando inefficace.

Lo youtuber Leviathan, in un video sul suo canale, spiega meglio le dinamiche di questo glitch. In sostanza, Ash of War, in combinazione con altri incantesimi che trovate nel video, permette di recuperare HP in modo praticamente immediato e illimitato. Tuttavia, cometa di Azur, combinata a questa build, diventa ingestibile sparando raffiche incontrollate che non sempre colpiscono i nemici. Di conseguenza, se utilizzata su vasti gruppi di nemici, la tecnica può portare a risultati ma se ci si concentra su un singolo avversario i raggi vengono dispersi irrimediabilmente.

I giocatori di Elden Ring sono sempre alla ricerca di novità per questo titolo, ciò comporta la presenza di tantissimo materiale. Dalle build più efficaci, alle speedrun, fino a glitch simili, i giocatori che pubblicano consigli relativi al titolo di FromSoftware continuano a crescere giorno dopo giorno.