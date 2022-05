Ricordare i dati di vendita e i voti stellari ricevuti da Elden Ring è ormai superfluo. Tutti sanno quanto il titolo di From Software abbia conquistato i giocatori di tutto il mondo e sia diventato uno dei giochi più venduti di sempre. Tuttavia, i giocatori non troppo avvezzi nei soulslike potrebbero essere confusi dalle molte possibilità fornite dal titolo in fatto di build dei propri personaggi.

In Elden Ring, come in tutti gli altri titoli di From Software, avere un personaggio ben bilanciato è la chiave per la buona riuscita dell’avventura. In merito a questo, potete consultare anche la nostra guida sulla classe migliore con cui iniziare la vostra avventura. Le diverse statistiche ci permettono di evolvere come preferiamo e di sfruttare al meglio le nostre abilità. Se gestite correttamente, le varie skill ci permettono di creare delle build in grado di resistere ai colpi, di uccidere i boss in poco tempo o di sfruttare al meglio incantesimi letali.

Proprio per questo, un fan ha realizzato una guida alle migliori build per Elden Ring condivisa sul suo account di Reddit. Oltre alle classiche informazioni relative ai potenziamenti delle skill, la guida contiene anche i migliori equipaggiamenti, talismani e incantesimi da utilizzare per ogni classe. La guida contiene l’intero percorso di crescita per ognuna delle dieci classi individuate dal fan. Ognuna di essa viene divisa in tre fasce suddivise per livello. La prima arriva fino al livello 50, la seconda al livello 75 e l’ultima al 148. Ognuna di queste fasi è ricca di dettagli e mostra accuratamente come spendere i propri potenziamenti, quale equipaggiamento cercare e da quale classe partire.

Si tratta di un lavoro meticoloso che può rivelarsi utile per tutti i giocatori di Elden Ring. In particolare, i neofiti del genere riusciranno sicuramente ad aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza in questo mondo pericoloso. Tuttavia, anche coloro che si trovano al new game + o che si dedicano alle speedrun potranno trovare degli spunti interessanti per creare build efficaci al proprio scopo.