Electronic Arts pensa al ritorno di Fight Night su PS5 e Xbox Series X

Non è la prima volta che Electronic Arts dichiara di voler tornare a dare attenzioni ad alcuni dei propri brand “dimenticati”. Le ultime affermazioni della compagnia americana si sono concentrate sulla branchia sportiva, citando un possibile ritorno della serie pugilistica Fight Night sulle console di prossima generazione. L’ultimo capitolo di questa saga è datato 2011, quando su PlayStation 3 e Xbox 360 uscì Fight Night Champion.

In un apparizione all’interno del canale YouTube Thaboxingvoice, il promotore pugilistico inglese Eddie Hearn ha dichiarato di aver contattato proprio Electronic Arts per parlare di un ritorno del brand di Fight Night. Hearn ha poi detto che EA è tornata da lui dicendo: “Oh, ci stiamo pensando.” Nonostante queste dichiarazioni siano molto lontane dall’ufficialità, è comunque un sintomo che EA possa prendere seriamente in considerazione il ritorno della serie sportiva.

C’è da dire che Electronic Arts negli ultimi anni si è comunque dedicata nello sviluppo di titoli molto simili, come i tre UFC che si concentrano prettamente sull’MMA. Allo stato attuale, non ci sono titoli di boxe importanti sul mercato e un ritorno di Fight Night non potrebbe arrivare in un momento migliore per allietare gli appassionati di questo sport di combattimento.

Ovviamente manca ancora l’ufficialità da parte di EA, e le dichiarazioni condivise da Eddie Hearn, al momento, possono significare tutto o niente. Di sicuro sappiamo che Electronic Arts ha nelle proprie intenzioni quella di riportare in auge determinati brand lasciati nel passato, che Fight Night possa essere il primo tra questi? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.