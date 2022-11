La Stagione 2: Maestria delle Armi è ormai al capolinea e Battlefield 2042 si appresta ad accogliere la Stagione 3: Escalation il 22 novembre. Tra le novità spiccano un nuovo Specialista, una nuova mappa, le revisioni di Manifesto e Deriva, nuovi equipaggiamenti e il ritorno al sistema di Classi tanto richiesto dalla community e previsto per la seconda metà della stagione 3.

DICE non si è persa d’animo e ha continuato ad aggiornare Battlefield 2042 dopo un lancio al di sotto delle aspettative: lavorando sui feedback dei giocatori, la stagione 3 si preannuncia lo step decisivo per il futuro dello sparatutto. Scopriamo i contenuti che il team di sviluppo ha presentato durante l’evento di presentazione di Escalation.

Novità in arrivo su Battlefield 2042

La nuova mappa Spearhead, ambientata nelle terre più selvagge della Svezia, si avvicina per dimensioni alla mappa Relitto. Tra i suoi punti chiave figurano due strutture manifatturiere Nordvik contenenti componenti e armi tecnologicamente avanzate. L’area è circondata da terreni impervi e formazioni rocciose che incrementano la copertura.

Per muoversi più facilmente e tenere a bada i cieli, sarà disponibile il nuovo carro armato EMKV90-TOR dotato anche di un cannone a rotaia e di un sistema per rilevare su HUD gli attacchi in arrivo. La sua peculiarità è tutta nelle due modalità che può assumere a seconda dello scopo.

Una modalità più mobile che gli permette di muoversi più rapidamente attraverso il territorio per il trasporto truppe, o per una copertura immediata sfruttando il fuoco della sua torretta, e una modalità d’assedio – Siege mode – per massimizzare i danni. Il veicolo viene rallentato di molto, le sospensioni si abbassano per una maggiore stabilità e può sparare più velocemente.

Tra gli equipaggiamenti della Stagione 3: Escalation, fa il suo ritorno sul campo di battaglia anche il coltello da lancio e nuove armi si aggiungono a un arsenale già molto ampio: la Rorsch MK-4 Railgun usa le forze elettromagnetiche per lanciare proiettili a incredibile velocità e dispone anche di modalità di fuoco multiple. Sarà uno strumento potente in mano a chi saprà padroneggiarne i tempi di ricarica. L’NVK-22, invece, è una “smart shotgun” semi-automatica a doppia canna compatta e dal grande potere distruttivo.

L’NVK-P125 è un’arma da fianco semi-automatica con una canna lunga appositamente prodotta che la rende ideale anche per ingaggiare nemici a lunghe distanze con alta precisione. A queste armi si aggiungono la mitragliatrice leggera XM8 di Bad Company 2 e l’A-91 di Battlefield 3 tramite le assegnazioni. DICE promette che nel corso della Stagione arriveranno anche altre armi.

DICE ha presentato anche il nuovo specialista di classe Assalto, l’egiziano Rasheed Zain. L’esperto di sicurezza fu coinvolto in un incidente che gli causò una doppia amputazione delle gambe. Grazie a protesi all’avanguardia, ora è in grado di muoversi abilmente sul campo e ha scelto di unirsi al movimento Dis-pat raggiungendo le forze dispiegate nel nord della Svezia per dare il suo contributo.

Zain è lo specialista con la ricarica della salute più veloce sul campo, infatti, è in grado di recuperare rapidamente e immediatamente la salute dopo aver eliminato un nemico. Il suo gadget è un Lanciatore Airburst XM370A per stanare i nemici dietro le coperture e farli esporre per una eliminazione rapida. Il suo kit non mi ha impressionato, ma le sue caratteristiche lo rendono, almeno sulla carta, ottimo per guidare un assalto e spingere l’avanzata.

Revisioni importanti con la Stagione 3: Escalation

A lasciarmi sensazioni più positive sono stati però i rework delle mappe Manifesto e Deriva dove si vede il grande lavoro che DICE sta portando avanti per correggere i problemi principali che hanno afflitto il gioco. A un anno di distanza dal lancio, Battlefield 2042 sta assumendo sempre più i connotati del gioco che sarebbe dovuto essere.

Manifesto sarà la prima mappa a ricevere un aggiornamento durante la Stagione 3: Escalation nell’ottica di migliorare il flusso di gioco attraverso i suoi spazi avvicinando le bandiere all’azione. Avvicinare le bandiere dei QG permette di raggiungere i punti strategici con maggiore rapidità che in passato smorzando i tempi morti. Anche i ripari, come già accaduto per la revisione di Caleidoscopio, Rinascita e Orbitale, sono stati completamente rivisti per offrire maggiore supporto alla fanteria e alla mappa è stato dato un aspetto maggiormente devastato dalla guerra.

Nel settore collinare è stato rielaborato il numero delle strutture distruggendo la stazione radio per mettere più a fuoco l’obiettivo quando si attacca o si difende il punto, perdendo però un po’ di copertura. Nella zona del molo è stato ridotto il numero delle gru e nel complesso è migliorata anche la visibilità nella mappa per merito dell’illuminazione e della rimozione del superfluo che garantisce nuovi percorsi per attraversare le aree.

Deriva, invece, arriverà in occasione del secondo update stagionale ed è la mappa che mostra i cambiamenti più evidenti a partire da rinnovati shader del ghiaccio e della neve che ora danno un nuovo aspetto grafico alla mappa.

Anche in questo caso, uno degli obiettivi è stato cercare di mantenere il giocatore al centro dell’azione quindi l’impianto petrolifero è stato avvicinato ai piedi del ghiacciaio e nuovi percorsi sono stati progettati per l’assalto. L’impianto petrolifero è sempre stato uno dei punti più caldi della mappa e diventerà ancora più centrale per gli scontri.

La posizione delle bandiere e la loro distribuzione è stata rivista, così come gli aspetti di navigabilità. Il centro abitato e le raffinerie hanno subito modifiche per favorire la circolazione della fanteria. In cima al ghiacciaio sono stati progettati nuovi percorsi e due nuove bandiere, incluso un Condor abbattuto in una caverna di ghiaccio.

Sistema di classi

Con l’aggiornamento 3.2 di Escalation, toccherà anche alla revisione degli Specialisti per accogliere nuovamente un sistema a classi – come da tradizione per Battlefield – dove i diversi specialisti saranno raggruppati in ruoli ben definiti. Ogni classe disporrà di equipaggiamenti e gadget specifici e verrà introdotto il sistema di competenza delle armi per classe.

I giocatori di Battlefield 2042 sono abituati a non avere restrizioni quando si tratta del proprio arsenale, quindi la competenza delle armi va a premiare chi vuole giocare secondo i canoni di una classe senza però imporre limiti a tutti gli altri che preferiscono giocare con altre armi. Ad esempio, i ricognitori che useranno i fucili di precisione potranno trattenere automaticamente il respiro più a lungo mentre mirano.

Alcuni specialisti, viste le loro peculiarità in campo, sono stati assegnati a classi diverse: Irish passa alla classe Supporto e Crawford diventa un Geniere. Irish prenderà il tratto “Punto di scorta” di Crawford e l’inglese riceverà un nuovo tratto più vicino al ruolo di geniere. Il team si è concentrato anche sul migliorare la comunicazione tra Rao e i compagni di squadra, evidenziando i bersagli vulnerabili, e ha riprogettato le priorità della torretta di Boris che prenderà di mira i veicoli prima di agganciare i soldati.

Ali Kaporchali, producer di classi e gadget in DICE, ha definito le prime modifiche al design come “l’inizio dell’evoluzione del sistema di classi”. Battlefield 2042 ha ancora molti margini di miglioramento e le modifiche al sistema di classi continueranno per tutta la stagione 4.

Per provare i nuovi contenuti bisognerà attendere la Stagione 3: Escalation, in partenza il 22 novembre, che, oltre alle novità descritte ottenibili giocando, includerà anche un Pass Battaglia con un percorso premium per ottenere skin, VBF, sfondi per le schede utente, portafortuna per armi, eliminazioni e molto altro.

Dalla Stagione 3, Battlefield 2042 sarà inoltre disponibile per gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate (qui potete acquistare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate). Chi volesse provare il gioco anche senza un abbonamento, a dicembre potrà farlo durante dei periodi di prova gratuiti che saranno attivati su tutte le piattaforme:

Xbox Series X|S e Xbox One: dalle ore 9:01 del 1 dicembre alle ore 8:59 del 5 dicembre

PC (Steam): dalle ore 19:00 del 1 dicembre alle ore 19:00 del 5 dicembre.

PlayStation 5 e PlayStation 4: dalle ore 17:00 del 16 dicembre alle ore 17:00 del 23 dicembre

Per maggiori informazioni sui periodi di accesso gratuito è possibile consultare il sito ufficiale. Non sembra esserci periodo migliore della Stagione 3: Escalation per tornare a giocare a Battlefield 2042.