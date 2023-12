Elon Musk non giocherà a GTA 6 perché odia commettere crimini

Non tutti hanno mostrato entusiasmo per l'arrivo di GTA, alcuni non sono minimamente interessati al gioco e tra questi c'è anche Elon Musk, proprietario di Tesla e SpaceX.

Musk ha condiviso la sua opinione su GTA 6 in un post su X, rivelando di aver provato a giocare già a GTA 5, ma che non è riuscito ad andare avanti a causa della richiesta di compiere azioni criminali all'inizio del gioco (come uccidere poliziotti). Il magnate ha confessato: "Ci ho provato, ma non mi piace commettere dei crimini. GTA 5 richiede di sparare a degli agenti di polizia nelle sequenze iniziali. Semplicemente non posso farlo".

La dichiarazione di Musk ha immediatamente scatenato una serie di reazioni e commenti da parte dei suoi follower. Molti hanno cercato di far notare che GTA 6 è pur sempre un videogioco, un mondo virtuale fatto di pixel, e che le azioni compiute al suo interno non hanno alcuna risonanza nella realtà. Tuttavia, Musk sembra rimanere saldo nella sua posizione, evidenziando il suo rifiuto di coinvolgersi in attività criminali, anche solo in forma di finzione.

Musk, tra l'altro è un grandissimo appassionato di videogiochi. Oltre ai recenti casi in cui mostrava i suoi gameplay su Diablo 4 ed Elden Ring, è anche un noto estimatore di Halo, tanto da aver confermato che il suo Cybertruck è ispirato al Wartogh della serie Xbox.