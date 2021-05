Embracer Group prende tutto, 150 studi in via d’acquisizione

Negli ultimi anni abbiamo visto una forte crescita di Embracer Group, la società svedese che è stata parecchio presente all’interno dell’industria e sulle bocche degli appassionati di recente. Dopo aver acquistato Gearbox, gli autori della saga di Borderlands, la compagnia europea solo qualche mese fa riuscì ad acquistare ben 11 studi di sviluppo in un colpo solo. Ora, sembra che la holding non voglia più arrestarsi e si prepara ad acquistare la bellezza di altri 150 studi e compagnie.

A darci questa anticipazione è stata la stessa Embracer Group all’interno dell’ultimo rapporto sugli utili del quarto trimestre della società, in cui è stato rivelato che la compagnia si è trovata in trattative in fase avanzata con oltre 20 parti, comprese alcune che avevano firmato lettere di intenti. Sebbene la società non sia ancora pronta a nominare quali siano nel dettaglio quelle parti, da questo segnale emerge la volontà da parte della holding svedese di non fermarsi e cercare costantemente nuovi studi e compagnie da acquisire.

Ad entrare ancora più nello specifico è stato il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, il quale ha voluto dichiarare quanto segue: “Nel corso dell’ultimo trimestre, abbiamo contattato più di 150 compagnie sulla possibilità di entrare a far parte della nostra società. Tra queste ci sono grandi compagnie che potrebbero costituire gruppi operativi aggiuntivi e avere un impatto significativo su tutta la nostra compagnia nell’insieme”.

Embracer Group $EMBRAC has been talking to more than 150 companies about a potential acquisition.

The company has "late-stage talks" with more than 20. I guess we can expect a lot of acquisition news later this year. pic.twitter.com/fczflE2cpi

— EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) May 20, 2021