Epic Games acquisice Cubic Motion, azienda di animazione di volti iperrealistici

Nonostante Unreal Engine 4 sia disponibile dal 2005, il team di sviluppo del motore grafico di proprietà Epic Games continua a lavorare duramente per migliorarsi. Numerose sono le collaborazioni che il team negli ultimi anni sta portando avanti per garantire alle case di sviluppo e ai videogiocatori tecnologie e grafiche sempre migliori. Ecco infatti che oggi è arrivata la notizia dell’acquisizione di Cubic Motion.

Per chi non lo sapesse, Cubic Motion è un’azienda specializzata nella realizzazione di volti animati iperrealistici. Fondata nel 2009, le tecnologie di animazione facciale sviluppate dalla società inglese sono state ampiamente utilizzate fra noti giochi da tripla A: fra i più noti compaiono God of War per PS4, di Sony Entertainment, e Marvel’s Spider-Man, di Insomiac Games.

Attualmente l’azienda si occupa anche dello sviluppo del sistema Persona, una soluzione end-to-end fra software e hardware che permette di catturare e tradurre in tempo reale le performance di un attore nella sua controparte virtuale, permettendo così un’immediata animazione facciale tramite il motore grafico di Unreal Engine.

Cubic Motion era già partner di lunga data di Epic Games. La società giocò un ruolo fondamentale in diverse performance di animazione dal vivo in tempo reale di Unreal Engine: fra le più importanti ricordiamo Hellblade: Senua’s Sacrifice al GDC 2016, seguita da From Previs to Final in Five Minutes che fece vincere al team il premio Miglior Grafica e Interattività in Tempo Reale al SIGGRAPH 2016, Meet Mike al SIGGRAPH 2017 e Siren (nel video soprastante) al GDC 2018.

Epic Games assieme al Dr. Gareth Edwards, CEO di Cubic Motion, si dichiarano contentissimi dell’acquisizione dell’azienda, sostenendo che la collaborazione del team di Unreal Engine, Cubic Motion e 3Lateral, azienda specializzata nello stesso settore acquisita nel gennaio del 2019, solidificheranno il loro duro impegno nell’offrire ai videogiocatori contenuti digitali che si avvicinano sempre di più alla realtà.