Epic Games: giochi gratis PC del 24 giugno, link download

Eccoci di nuovo quest’oggi con l’appuntamento settimanale dei giochi gratis offerti da Epic Games. Ricordiamo che lo store, oltre a regalare titoli, ha sempre attive delle speciali offerte e per questo vi invitiamo sempre a darci costantemente un occhio per scoprire le recenti novità. Fino a pochi minuti fa la società statunitense ha deciso di regalare due straordinarie opere: Hell is Other Demons, un platform d’azione sparatutto con elementi roguelite e Overcooked! 2, gioco di simulazione di cucina cooperativa sviluppato da Team17 insieme a Ghost Town Games apprezzato da pubblico e critica ed estremamente divertente se giocato in compagnia di amici.

Già la scorsa settimana vi abbiamo fatto sapere i due giochi gratis di Epic Games, scaricabili proprio in queste ore seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Il primo è Horizon Chase Turbo un adrenalinico racing game ispirato ai vecchi titoli di guida di fine anni 80 e inizio anni 90. Il secondo invece l’eccezionale Sonic Mania, titolo incredibile che omaggia i primissimi capitoli usciti per Sega Mega Drive.

Inutile dirvi che se non lo avete mai provato e siete affezionato al porcospino blu più veloce del mondo vi invitiamo a scaricarlo subito, non ve ne pentirete. Questi due titoli saranno disponibili fino a giovedì 1 luglio quando Epic Games proporrà The Spectrum Retreat, un puzzle game estremamente curioso sviluppato da un ambizioso ragazzo che però non è riuscito a consolidare le sue idee del tutto. Vi invitiamo comunque a dargli una opportunità.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi due titoli proposti e dei due scaricabili proprio da questo momento. Come di consueto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti i giochi gratis in arrivo prossimamente dalle maggiori piattaforme del settore.