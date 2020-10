Epic Games: giochi gratis PC del 22 ottobre, link download

Oggi è giovedì e questo vuol dire solo una cosa, sono disponibili i consueti giochi gratis di Epic Games. La selezione di questa settimana è dedicata ad uno degli eventi più amati dal pubblico, stiamo parlando ovviamente di Halloween. Lo store statunitense ha deciso quindi di proporre due giochi a tema per l’evento più spaventoso dell’anno. Fino a pochi minuti fa, infatti, era possibile scaricare Kingdom New Lands, sequel del particolarissimo strategico sviluppato dai ragazzi di noio e Amnesia A Machine for Pigs, seguito di un gioco molto acclamato da pubblico e critica (ricordiamo che è disponibile da ieri il nuovo capitolo Amnesia: Rebirth).

Già la scorsa settimana eravamo venuti a conoscenza dei giochi disponibili a partire da oggi, detto fatto Epic Games ha rilasciato i due nuovi titoli, stiamo parlando di Costume Quest 2, sequel dell’avventura di Halloween realizzata da Double Fine. Indossando degli adorabili costumi potremo trasformarci in un potente guerriero di Halloween che se la dovrà vedere contro un esercito di cattivi ossessionati dall’igiene. Se non amate i titoli horror, ma apprezzate le atmosfere “spooky” questo è il gioco che fa per voi. Potete scaricarlo a questo indirizzo.

Layers of Fear 2 è il sequel diretto del primo capitolo rilasciato nel 2016 sviluppato da Bloober Team e pubblicato da Aspyr. Ci troveremo di fronte ad un vero e proprio Thriller psicologico che punta tutte le sue carte sulla sceneggiature e la scenografia. Vivremo le paure di un artista con un passato turbolento che rischia di perdere la ragione. Se volete quindi passare un Halloween all’insegna dei “jumpscares”, questo è il titolo che fa per voi. Potete scaricarlo a questo indirizzo.

Come al solito, Epic Games ci lascia con un ulteriore indizio su quelli che saranno i prossimi giochi gratuiti da scaricare tra una settimana esatta. Dal 29 ottobre quindi toccherà ad altri due titoli: Blair Witch e Ghostbusters: The Videogame Remastered. Cosa ne pensate di questi due titoli a tema Halloween? Ci giocherete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.