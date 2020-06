Epic Games: giochi gratis PC di oggi già svelati?

Come ogni giovedì, Epic Games Store ci regalerà nuovi giochi gratis PC. Le ultime settimane ci hanno fatto doni di alto valore e la speranza è che lo stesso avvenga anche oggi: un gioco, in realtà, è già noto, ma potrebbe essercene un secondo. Non molto tempo fa, infatti, sono state condivise alcune informazioni, tramite vari leaker, riguardo ai futuri giochi in arrivo sulla piattaforma dei creatori di Fortnite. È quindi possibile che i giochi gratis PC dell’Epic Games Store di oggi siano in realtà già stati tutti svelati. Di cosa parliamo?

Prima di tutto, già sappiamo che SNK regalerà ai giocatori PC ben 7 giochi inclusi nella Samurai Shodown Neogeo Collection. I titoli compresi in questa edizione sono:

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III: Blades of Blood

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Samurai Shodown V Perfect

Questa collection include tutte le modalità originali, l’online (classificata e casual), un modalità museo e l’intera collezione musicale dei giochi. Come potete vedere, è incluso anche l’inedito Samura Shodown V Perfect.

Come già detto, però, tra i giochi gratis PC dell’Epic Games Store di oggi potrebbe esserci anche un secondo gioco: parliamo di ARK Surival Evolved, il gioco di sopravvivenza ambientato su un’isola infestata da dinosauri e altre creature primordiali, uno dei titoli al centro del leak legato ai MegaSaldi del negozio digitale. Per ora non sappiamo se effettivamente ci sia un secondo gioco. In realtà, è anche possibile che Epic Games decida di fare un’enorme sorpresa ai fan e includa anche un terzo video (nono, se consideriamo la collection come sette giochi).

La scorsa settimana, però, Epic Games ha calato il ritmo regalando Overcooked (ancora disponibile al download), un gioco interessante ma di certo non molto “richiesto” dal pubblico. L’unica cosa che possiamo fare è attendere questo pomeriggio: alle 17.00 scopriremo quali sono i giochi gratis PC dell’Epic Games Store.