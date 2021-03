Gioco gratis PC: indiegala regala uno strategico militare

Come capita molto spesso a questa parte Indiegala, il noto portale web dedicato ai videogiochi, è pronta a regalare l’ennesimo gioco gratis per tutti gli utenti PC. L’ultimo di questa lista infinita è stato The Purring Quest, un titolo indie con protagonisti una pletora di felini, nel quale ci troveremo a guidare un gatto che dovrà affrontare una vera e propria epopea in quello che è un platform a due dimensioni. Indiegala ovviamente non è l’unico store che è pronta a deliziarci di questo fantastico servizio, anche Epic Games ormai da tempo coccola i suoi abbonati con uno o due opere gratuite ogni settimana.

Se non lo avete fatto, vi invitiamo a riscattare l’ultimo della lista, vale a dire Creature in the Well, avventura grafica ed enigmi con azione a scorrimento laterale, il tutto all’interno di una storia dall’atmosfera cupa, nel quale assumeremo il ruolo di ARID, l’intelligenza artificiale di una tuta da combattimento altamente tecnologica. Tornando al gioco gratis offerto quest’oggi da parte di Indiegala stiamo parlando di uno strategico militare, Age of Steel: Recharge.

Age of Steel: Recharge è uno strategico con vista laterale in 2D nel quale assumeremo il ruolo di un comandante a cui è stata affidata la gestione di una base militare. La nostra missione sarà difenderla dalle tremende ondate di nemici che ci si pareranno davanti ogni volta migliorandola con armi, difese e tanto altro. Il titolo non risulta essere clamoroso, con una trama leggermente abbozzata ed una longevità che si aggira intorno alle 4 ore. Ma del resto quando si tratta di un gioco gratis bisogna cogliere sempre la palla al balzo. Se siete quindi appassionati di questi strategici vi invitiamo a recuperarlo a questo indirizzo. Per tutte le novità ed eventuali titoli gratuiti vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.