Epic Games: gioco gratis PC del 18 marzo, link download

Eccoci di nuovo con l’appuntamento dedicato ai giochi gratis PC proposti da Epic Games. Lo store dell’azienda americana ormai ci ha abituati a coccolarci con una serie di titoli proposti scaricabili senza costi aggiuntivi per una settimana. Fino a poche ore fa infatti era possibile giocare a Surviving Mars, il tanto chiacchierato titolo gestionale spaziale sviluppato dai ragazzi di Haemimont Games e pubblicato da Paradox Interactive.

Lo scopo di questo titolo lo possiamo dedurre molto chiaramente dal titolo, e sarà quello di far sopravvivere le nostre colonie sul pianeta rosso. Se siete appassionati del genere sicuramente lo avrete scaricato nel giro di pochissimo tempo. Proprio nella giornata odierna Epic Games invece regalerà a tutti gli iscritti The Fall, premiato da Giant Bomb come “Gioco dell’Anno” per la migliore storia.

Il titolo è una combinazione unica di avventura grafica ed enigmi con azione a scorrimento laterale, il tutto all’interno di una storia dall’atmosfera cupa. Assumeremo il ruolo di ARID, l’intelligenza artificiale di una tuta da combattimento altamente tecnologica. Il gioco, come abbiamo detto in precedenza, è stato apprezzato da pubblico e critica quindi se siete appassionati al genere vi invitiamo a scaricarlo subito, non ve ne pentirete. A questo indirizzo, come di consueto, vi lasceremo il link download.

Avrete quindi come sempre una settimana di tempo per scaricare il nuovo gioco gratis offerto da Epic Games. Testa quindi a settimana prossima dove potrete riscattare Creature in the Well un assurdo hack & slash ispirato ai flipper uscito nel 2019 sviluppato e pubblicato da Flight School. Se non avete idea di cosa si tratta, vi invitiamo a leggere la recensione dettagliata a questo indirizzo. Il gioco sarà disponibile il prossimo 25 marzo sempre sul noto sito della società americana.