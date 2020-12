Epic Games: gioco gratis PC del 24 dicembre, link download

Siamo giunti alla viglia di Natale ed Epic Games, negli scorsi giorni, ha solamente cominciato a scaldarsi nel regalare giochi ai propri utenti. Mentre i doni continueranno anche dopo le festività natalizie, nel frattempo i giocatori hanno potuto aggiungere alle proprie librerie digitali una serie di grandi giochi di qualità come: Cities Skyline, Oddworld New’N Tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien Isolation, Metro 2033 e Tropico 5.

Il gioco in regalo offerto dall’Epic Games Store per la giornata odierna di 24 dicembre è Inside, il più recente titolo dei ragazzi di Playdead. Gli sviluppatori di Limbo tornano ad ammaliarci con un titolo dalle caratteristiche uniche. Inside ripropone uno stile di gioco che porterà il giocatore dalla parte sinistra a quella destra dello schermo, mentre tutto intorno l’oscuro e misterioso mondo di gioco si rivela per quello che è.

In Inside, prenderete le parti di un ragazzino solo e braccato da quella che a prima vista si presenta come una strana organizzazione. Il ragazzino sembra ritrovarsi invischiato al centro di un oscuro progetto, e sarete voi a doverci vedere chiaro, ma non sarà facile. La narrazione del titolo Playdead, infatti, non è chiara fin da subito e servirà un’acuta attenzione al mondo dei giochi e a tutti i dettagli che lo compongono per completare il puzzle di questo gran gioco. Potete riscattare Inside gratuitamente a questo indirizzo.

Come già accennato anche nei giorni scorsi, l’offerta dedicata ai giochi gratuiti portata avanti dall’Epic Games Store andrà avanti ancora fino al prossimo 31 dicembre. Al momento possiamo ritenerci più che soddisfatti, data la grande qualità e varietà di generi ed esperienze regalate dallo store digitale di Epic. Cosa ne pensate di questo ottavo gioco gratis proposto da Epic Games? Avevate mai giocato Inside prima d’ora?