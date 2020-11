Epic Games: gioco gratis PC del 26 novembre, link download

Anche questa settimana sta per volgere al termine, ma prima di passare al week end, come al solito l’Epic Games Store ci pone in regalo due nuovi giochi da riscattare nella nostra libreria digitale. Dopo la doppietta di settimana scorsa che ci ha proposto Elite Dangerous e The World Next Door, questo giovedì Epic torna a regalarci un solo titolo. Come al solito, per aggiungere il gioco gratuito sulla vostra libreria Epic dovete essere utenti registrati sullo store.

Il gioco gratuito proposto questa settimana dall’Epic Games Store è MudRunner, un atipico gioco di guida che vi mettere al volante di pesanti mezzi di vario genere e dimensioni. Nessun campionato monoposto da vincere e nessuna gara a chi fa a più sportellate, MudRunner è un’unica esperienza che vi richiederà di guidare sui terreni più avversi avventurandovi sempre più nel territorio siberiano. Potete riscattare la vostra copia di MudRunner a costo zero a questo indirizzo.

Il titolo che sarà riscattabile gratuitamente settimana prossima è Cave Story+. Uno dei titoli indie precursori, che ha aperto l’epoca d’oro dei titoli indipendenti prima su PC e poi su console. Un platform 2D che mischia tanti diversi generi ad una storia appassionante e mai banale. Se non siete mai incappati in questo grande titolo, sta per arrivare la vostra occasione per giocare a uno degli indie più importanti del panorama videoludico.

Ora che possiamo riscattare anche questo nuovo gioco proposto dall’Epic Games Store, non ci resta che attendere una settimana per mettere le mani anche su Cave Story+. Cosa ne pensate della nuova proposta gratuita fatta dallo store digitale Epic? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata che trovate qua sotto.