Epic Games: gioco gratis PC del 3 dicembre, link download

Con il mese di novembre alle spalle, Epic Games non tira affatto il freno e continua nella sua corsa settimanale dedicata ai giochi gratis per i propri utenti. Dopo aver permesso di riscattare a costo zero un particolarissimo titolo di guida come MudRunner, questa settimana si cambia completamente genere e tematiche. Vi ricordiamo che se volete aggiungere questi giochi nella vostra libreria dovete prima creare un account sullo store Epic.

Il gioco di oggi è Cave Story+, e sarà ottenibile senza sborsare un centesimo fino a giovedì prossimo. Parliamo di uno dei capostipiti del genere indie, e un titolo che ha contribuito ad aprire le masse ad una tipologia di prodotto che si distanzia dalle grosse produzioni tripla A. Cave Story+ è un titolo capace di stregare i giocatori fin dai primi istanti, questo grazie ad un’aspetto artistico di prim’ordine e molto caratteristico.

Come si può leggere nella descrizione del titolo direttamente sulla sua pagina dell’Epic Games Store: “Probabilmente il gioco indie più conosciuto di tutti i tempi, Cave Story+ offre una storia originale ricca di personalità, mistero e divertimento frenetico. Corri, salta, spara, vola ed esplora in questa enorme avventura che ricorda i classici a 8 e 16 bit!” Se non volete perdervi questo gran titolo, lo potete riscattare comodamente a questo indirizzo.

Come al solito, l’Epic Games Store ci ha anche dato un assaggio preventivo di quel che andrà a regalare settimana prossima. Nel dettaglio, possiamo già notare come tra sette giorni avremo la possibilità di ottenere a costo zero: Pillars of Eternity Definitive Edition e Tyranny Gold Edition. Cosa ne pensate di questo nuovo regalo proposto dallo store digitale targato Epic Games? Conoscevate già Cave Story+ o per voi sarà una completa scoperta da vivere in blind? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.