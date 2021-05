Epic Games: gioco gratis PC del 6 maggio, link download

L’orologio segna le 17:00, è un nuovo giovedì pomeriggio e ci prepariamo a riscattare un nuovo gioco gratis regalatoci gentilmente dall’Epic Games Store. Dopo una settimana in cui gli utenti hanno potuto riscattare un pacchetto di contenuti per il free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms, questa volta tocca nuovamente ad un gioco completo. Preparatevi quindi a vedere ingrandirsi nuovamente la vostra collezione digitale di titoli.

Il gioco gratis proposto questa settimana dall’Epic Games Store è Pine. L’open world a tema fantasy sviluppato dai ragazzi di Twirlbound vi metterà nei panni di un essere umano braccato costantemente da belve feroci. In questo mondo, infatti, gli umani non sono in cima alla catena alimentare, e per sopravvivere devono diventare forti e intelligenti abbastanza per capire come sopravvivere al meglio in questo mondo.

Mentre esplorerete il meraviglioso mondo di Albamare, il vostro compito sarà quello di accompagnare Hue, il protagonista di questa avventura, alla scoperta di una nuova area in cui far insediare la propria tribù. Il mondo fantasy che dovrete esplorare sarà ricco di natura selvaggia e biomi che nascondono insidie e misteri da scovare. Se il tutto ha saputo incuriosirvi, potete riscattare a costo zero Pine comodamente dall’Epic Games Store a questo indirizzo.

Ora che Pine è stato reso riscattabile gratuitamente, potete aggiungere un ennesimo titolo a costo zero alla vostra collezione di titoli digitali Epic. Come al solito, settimana prossima toccherà ad un’altra esperienza, con lo store che ci permette di conoscere in anticipo cosa potremo aspettarci. Nello specifico tra esattamente sette giorni saremo chiamati a ottenere gratis The Lion’s Song.