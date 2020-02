Epic Games posticipa il rilascio gratuito di Pandemic sul proprio store, colpa del Coronavirus?

Tramite l’iniziativa di Epic Games, che permette agli utenti del proprio store di riscattare giochi gratuiti ogni settimana, era atteso per questo giovedì il rilascio di 3 nuovi titoli ottenibili senza versare nemmeno un centesimo. Tra questi tre giochi ci sarebbe dovuto essere anche Pandemic, il gestionale a tema pandemia che ha come scopo quello di salvare il genere umano da un emergenza virus mondiale.

Ora, un portavoce di Epic ha dichiarato alla redazione di VGC ciò che segue. “Abbiamo posticipato il rilascio di Pandemic come gioco gratuito nel programma del nostro negozio digitale a una prossima data. Nonostante ciò, Ticket to Ride e Carcassonne saranno resi disponibili come giochi gratuiti della settimana dal 6 al 13 febbraio.”

Sebbene il portavoce di Epic Games Store non abbia approfondito i motivi che hanno portato a questa decisione, il tutto potrebbe essere successo per una questione di sensibilità verso gli eventi di attualità che vedono in primo piano con il Coronavirus, proprio una situazione similare a quella che si può trovare in Pandemic.

Epic Games ha confermato che i due restanti titoli del pacchetto dedicato ai giochi da tavolo che regalerà questa settimana, saranno comunque riscattabili a titolo gratuito il prossimo giovedì. Quindi Ticket to Ride e Carcassonne saranno a disposizione di chiunque abbia un account Epic Games Store, tutto come era da programma. Cosa pensate di questa situazione?