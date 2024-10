Epic Games regalerà i giochi anche su smartphone

L'Epic Game Store si prepara a offrire giochi gratuiti per dispositivi iOS e Android entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato Steve Allison, general manager di Epic Games, in un'intervista a mobilegamer.biz, rivelando che il lancio avverrà nel quarto trimestre del 2023.

Questa mossa segna l'espansione della strategia di Epic Games nel settore mobile, replicando il modello di successo già adottato sulla piattaforma PC, dove vengono regalati settimanalmente titoli agli utenti senza restrizioni.

Il programma di giochi gratuiti sarà lanciato nel quarto trimestre del 2024 ma ancora nonn si sa con quali titoli.

Allison ha dichiarato: "Il programma di giochi gratuiti sarà lanciato nel quarto trimestre, insieme alle prime app di terze parti, e avremo delle cose fantastiche per i giocatori che saranno anche fantastiche per gli sviluppatori, perché ci aiuteranno di crescere molto rapidamente".

L'Epic Game Store prevede di introdurre tra le 10 e le 50 app di terze parti su mobile durante il periodo natalizio. Tra queste, è già stata confermata la presenza di Ark: Ultimate Mobile Edition.

Per attrarre gli sviluppatori, Epic Games adotterà strategie simili a quelle utilizzate per la versione PC del suo store. Queste includono:

Royalty ridotte al 12% sulle vendite e gli acquisti in-app, rispetto al 30% richiesto da App Store e Google Play Store

Possibilità di azzerare le royalty per sei mesi pubblicando un'app come esclusiva temporanea.

Tuttavia, Allison ha sottolineato che l'implementazione di un sistema di pagamento rappresenta ancora una sfida, che potrebbe ritardare il lancio di alcune applicazioni nei mesi successivi.

L'espansione dell'Epic Game Store nel mercato mobile rappresenta un significativo passo avanti per l'azienda, offrendo nuove opportunità sia per gli sviluppatori che per i giocatori su piattaforme iOS e Android.