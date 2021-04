Epic Games: settimana prossima verrà regalato un horror tripla A

Come da tradizione, il giovedì pomeriggio Epic Games regala uno (o più) giochi gratis. Attualmente i tre nuovi titoli da riscattare a costo zero sono già stati resi disponibili, e li potete aggiungere alla vostra libreria cliccando a questo indirizzo. Nel frattempo, la compagnia americana ha già svelato quello che sarà il prossimo gioco gratis che verrà offerto ai propri utenti tra una settimana esatta: e si tratterà di un grande gioco survival horror tripla A.

Parliamo di Alien Isolation, un titolo uscito nel 2014 e che ancora oggi è ritenuto uno dei survival horror più belli della scorsa generazione grazie all’atmosfera, che sembra uscire direttamente dalla saga cinematografica, e ad una gestione dell’IA dello Xenomorfo a dir poco clamorosa. Se non avete mai giocato a questo titolo sviluppato dai ragazzi di Creative Assembly, settimana prossima avrete l’opportunità perfetta per recuperare questa perla horror.

A quindici anni dagli eventi del primo film Alien, Amanda Ripley, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la propria salvezza in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre. Nei panni di Amanda, potrete esplorare un mondo pericoloso e affrontane un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Xenomorfo in costante ricerca del vostro sangue.

In attesa di riscattare gratuitamente Alien Isolation, che verrà reso disponibile a costo zero a partire da giovedì 22 aprile, vi ricordiamo che da oggi sull’Epic Games Store potrete portarvi a casa non una, ma ben 3 avventure a dir poco indimenticabili. Cosa ne pensate di tutti gli ultimi regali che vi sono stati proposti dall’Epic Games Store?