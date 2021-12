Epic Games si traveste da Babbo Natale: quanti giochi gratis in arrivo!

Esattamente come lo scorso anno, Epic Games è pronta a mettersi il costume da Santa Claus. Come riportato su Internet e più precisamente da Dealbas.com, punto di riferimento per quanto riguarda i leak in merito ai giochi gratis, il publisher è pronto a lanciare una nuova promozione per il periodo natalizio, che regalerà a tutti gli iscritti ben 14 titoli a costo zero.

Stando a quanto riportato da Dealabs, la promozione di Epic Games partirà il 16 dicembre e terminerà a fien anno, più precisamente il 30 dicembre. Già lo scorso anno il negozio di Tim Sweeney e soci aveva optato per una manovra del genere, con diversi giochi misteriosi svelati alle ore 16:59. Il primo titolo distribuito gratuitamente? Shemue III, che sarà sbloccato appunto il giorno 16 di questo mese. Gli altri giochi, però, sono avvolti nel mistero.

Ora, per quanto una promozione del genere sarà sicuramente molto allettante, dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di Epic Games. Quindi è molto probabile che al di là di un gioco tripla A, il resto dei titoli offerti rientreranno nel catalogo dei giochi indipendenti. Niente ultime nuove uscite quindi, né giochi del calibro delle serie di Assassin’s Creed. Nonostante ciò, questa promozione sarà utilissima per recuperare titoli di dimensioni più piccole, ma comunque apprezzatissimi da pubblico e critica. Se invece volete già riscattare qualche gioco gratuito, vi segnaliamo la promozione di Ubisoft, che vi permette di riscattare a costo zero un gestionale decisamente fantastico: trovate tutti i dettagli necessari a questo indirizzo.

Con l’inizio di questa promozione, Epic Games darà anche il via ai saldi invernali, proponendo una scontistica sempre più varia sui giochi. Non è da escludere anche il ritorno del voucher da 10 Euro, ottenibile semplicemente riscattano uno dei 14 giochi che verranno regalati sullo store. Si prospetta un grande Natale per i giocatori PC, non trovate?