Epic Games Store: 680 milioni di dollari guadagnati in un anno, nuovi giochi gratis nel 2020

Il 2019 ha visto Epic Games entrare in gamba tesa nel mercato degli store digitali su PC. Con il proprio Epic Games Store, la compagnia americana ha attirato a sé molte delle attenzioni dei giocatori, facendo discutere non poco anche grazie alle politiche sull’esclusività o sui profitti in percentuale che avrebbe dato alle software house in confronto agli altri store digitali già esistenti. Stando a un’info grafica pubblicata da Epic, lo store ha vissuto un primo anno di vita più che positivo.

La raccolta di statistiche che ha condiviso la compagnia ha evidenziano il viaggio di Epic Games Store nel 2019 che ha portato all’azienda un profitto molto ragguardevole. Il negozio digitale ha attirato 108 milioni di clienti nel corso di tutto l’anno scorso, clienti che hanno speso collettivamente 680 milioni di Dollari.

In totale sono stati spesi dagli utenti un totale di 251 milioni di Dollari in giochi di terze parti e DLC. Il resto del compenso ottenuto dallo store di Epic nel corso del 2019 l’ha fatto segnare quella macchina di soldi che prende il nome di Fortnite, che anche grazie all’evento del Buco Nero ha toccato uno dei picchi massimi della sua popolarità. Sebbene Epic non abbia rivelato una classifica dei titoli più venduti, sono stati confermati una serie di giochi come: World War Z, Borderlands 3, The Division 2, Control, Metro Exodus, The Outer Worlds, Dauntless, Satisfactory e persino Untitled Goose Game hanno portato all’Epic Games Store alcuni dei maggiori guadagni del 2019.

In conclusione Epic ha regalato attraverso il suo store ben 73 giochi nel 2019, confermando anche che la distribuzione dei titoli gratuiti settimanali continuerà anche durante il 2020. Cosa pensate dei guadagni che ha ottenuto nel suo primo anno di vita l’Epic Games Store? Vi aspettavate un 2019 del genere da parte di Epic?