Nella giornata di ieri, sono partiti i nuovi saldi di Epic Games Store. Chiamati Mega Sale, i nuovi sconti coinvolgono una serie di giochi più o meno nuovi, tra cui alcune uscite recenti. A differenza dei precedenti saldi, questa volta ogni acquisto superiore ai 14,99 Euro vi consentirà di ricevere un ulteriore sconto aggiuntivo del 25%.

La nuova ondata di sconti dell’Epic Games Store è decisamente interessante. Con la possibilità di risparmiare fino al 75%, lo store vi consente di acquistare giochi abbastanza recenti come Ghostwire Tokyo a 39,99 Euro (invece dei classici 59,99 Euro) e Deathloop a 29,99 Euro (invece che i classici 59,99 Euro). Sconti anche su Death Stranding in versione Director’s Cut, l’italianissimo Martha Is Dead, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction e Sifu. Se state cercando degli open world, invece, il nostro consiglio è quello di dirigervi su Dying Light 2 Stay Human, proposto con un piccolo sconto del 10% rispetto al prezzo originale. Anche Far Cry 6 è disponibile in sconto, con il 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

Non dimentichiamoci poi del mondo indipendente. Sono tanti i giochi appartenenti alla categoria “indie” in sconto. Tra questi troviamo The Alien Cube, Kean Bridge of Spirits, Sable, Cat Cafe Manager e il bundle Focus Indies, che include Curse of the Dead Gods, Aeon Must Die e Shady Party of Me. Tutti giochi molto interessanti, a cui si aggiungono ulteriori gemme indipendenti disponibili a un prezzo davvero irrisorio: alcuni sconti, infatti, superano anche il 90%. Un’occasione decisamente imperdibile per risparmiare qualche euro.

Tutti i saldi dell’Epic Games Store sono disponibili a questo indirizzo. Questi nuovi Mega Sale saranno disponibili fino al 16 giugno 2022, dunque consultante il catalogo con calma e prendetevi tutto il tempo necessario per effettuare gli acquisti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.