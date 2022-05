Dopo una settimana ricchissima di giochi gratis, l’Epic Games Store torna alla ribalta regalando un solo titolo ma di grandissimo spessore. A differenza di settimana scorsa lo store digitale Epic aveva tenuto nascosta l’identità del gioco gratis della settimana fino a pochi istanti fa. Non è la prima volta che lo store ci lascia all’oscuro fino all’ultimo, ma ora possiamo aggiungere alle nostre ludoteche digitali un pezzo da novanta come Borderlands 3.

Il terzo capitolo della serie di Borderlands è la più recente iterazione principale e ci permette di tornare in uno degli universi più folli e scorretti mai apparsi nel medium videoludico. Ad accompagnare una nuova trama costellata di una serie di nuovi personaggi tutti da scoprire c’è il classico gameplay da FPS ricco di armi tutte da scoprire. Se volete inziare questa nuova avventura potete riscattare Borderlands 3 a questo indirizzo.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione del titolo sull’Epic Games Store, i giocatori potranno “esplorare nuovi mondi e affrontare nemici mai visti, da soli o in co-op, nei panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta, ognuno dei quali vanta abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche. Il tutto cercando di salvare il proprio pianeta da una setta di folli e dai loro spietati leader”.

Come al solito, il nuovo gioco gratuito della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana quindi, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta un gioco misterioso.