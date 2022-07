Verso la fine del 2021, il settore degli NFT è decisamente esploso anche nel mondo dei videogiochi. Nonostante le tantissime proteste da parte dei giocatori, sempre più aziende hanno deciso di inseguire questo trend e l’ultima, in ordine cronologico, è Epic Games. Pur non avendo nessuna intenzione di implementare la blockchain, i token non fungibili e le criptovaute nei loro giochi (almeno per ora), l’editore ha deciso che non metterà nessun limite ai titoli che faranno uso di queste nuove tecnologie e che desiderano essere pubblicati sul suo Store.

“Gli sviluppatori dovrebbero essere liberi di decidere cosa aggiungere e come costruire i loro giochi. E voi siete liberi di decidere se giocarli. Credo che ogni negozio e ogni operatore non debba interferire forzando gli sviluppatori a rispettare una visione personale. Non dovremmo farlo”, le parole di Tim Sweeney. Questo sdogana dunque i nuovi giochi con NFT sull’Epic Games Store, ma non avevamo dubbi al riguardo, visto che in passato venne annunciato un nuovo Battle Royale, tecnicamente proprio esclusiva EGS.

La scelta di Sweeney si riflette in una lotta liberale che lui stesso sta tenendo oramai da diverso tempo e che è arrivata anche a schierarsi contro Apple, quando Epic Games decise di bypassare Cupertino per le microtransazioni. Scelta che ovviamente non è andata giù a Tim Cook e che ha portato a un lungo processo, dove non sembrano esserci stati né vincitori né vinti. Le parole del CEO del publisher e sviluppatore vanno anche conto Valve, che aveva dichiarato come su Steam giochi con gli NFT non troveranno mai posto. Una scelta per ora mantenuta, ma che potrà cambiare all’indomani della percezione del pubblico.

Nonostante queste parole, difficilmente Epic Games integrerà gli NFT nei suoi videogiochi. Nel settembre 2021, lo stesso Sweeney li definì una vera e propria truffa. La scelta dell’editore è dunque molto chiara: sul loro store può essere ospitato qualsiasi tipo di gioco, ma la produzione di altri prodotti con differenti modelli di business non è presa in considerazione.