eSerie A TIM, anche l’Udinese presenta il suo team

Anche l’Udinese ha voglia di dire la sua all’interno del campionato eSerie A TIM, ed è proprio nella giornata di oggi che ha presentato i suoi due giocatori di punta. I due gamer che sono stati selezionati dall’organizzazione provengono direttamente dalle qualificazioni ufficiali organizzare alla Dacia Arena lo scorso Febbraio. A questo torneo si sono presentati più di 100 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, tutti volevano avere un posto all’interno del club bianconero.

Solo due però hanno avuto la meglio e sono riusciti a fare colpo sulla squadra: Edoardo “Imbaedo1” Sbroggiò che è pronto a vestire la maglia bianconera su eFootball PES 2020, già terzo al campionato nazionale Xbox360 di PES 2011 a Roma, e Girolamo “Goldenboy92” Giordano su FIFA 20 Pro player da diversi anni, ed entrato nella top 100 mondiale su Fifa 17.

Oltre a questi due giovani campioni, il team dell’Udinese ha fatto sapere che non vuole concentrarsi solo sulla eSerie A TIM. Ha infatti deciso di aprire le porte ad altri giovani gamer del Friuli Venezia Giulia, sempre presenti durante le qualificazioni allo stadio, il tutto per incentivare la scena competitiva italiana non soltanto sui titoli calcistici. Il team friuliano ha voglia di investire all’interno del panorama del gaming, e vorrebbe creare più eventi eSports e magari allargarsi su altri titoli.

Notizie come queste ci fanno davvero sperare per tutto il panorama eSportivo italiano che da un paio di anni a questa parte, sta sfornando sempre più talenti e sta vedendo il business crescere sempre più. Anche se il periodo non è dei migliori sembra che l’eSports non abbia voglia di fermarsi, gare online prese d’assalto dagli sport più classici e acquisti importanti da parte di altre organizzazioni, insomma un grande momento per l’eSport in generale, ma sopratutto nostrano.