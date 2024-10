Esplora le piste come mai prima d'ora con questo volante Thrustmaster Ferrari, oggi IN SCONTO! -38%

Se siete appassionati di simulazione di guida e desiderate un’esperienza di gioco estremamente realistica, il Thrustmaster Ferrari 488 Challenge Edition rappresenta un’opportunità imperdibile. Disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 371,30€ con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 599,99€, questo volante è perfetto per portare le emozioni della pista direttamente a casa vostra. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.

Thrustmaster Ferrari 488 Challlenge Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster Ferrari 488 Challenge Edition è una replica in scala 9:10 del volante originale della Ferrari 488 Challenge, con un diametro di 32 cm e una costruzione che cattura fedelmente il design iconico della Ferrari. La struttura del volante è realizzata in metallo anodizzato nero, con paddle shifters sequenziali di 14 cm in metallo che garantiscono resistenza e durata, superando le 500.000 attivazioni. Il rivestimento in alcantara cucito a mano, lo stesso materiale impiegato sui volanti delle vetture Ferrari, conferisce un tocco di lusso e comfort, assicurando al contempo un'ottima presa anche durante le sessioni di gioco più intense.

Al cuore di questo volante troviamo una potente tecnologia di Force Feedback supportata da un motore brushless da 40 watt, in grado di generare una coppia dinamica straordinaria e di offrire un controllo di precisione senza pari. La base del motore include il sistema brevettato di raffreddamento Motor Cooling Embedded che mantiene le performance elevate e assicura una dissipazione del calore efficiente e silenziosa, rendendolo ideale per le gare più lunghe. Grazie alla tecnologia H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) e all’algoritmo Field Oriented Control (F.O.C.), il volante risponde rapidamente e con precisione anche alle sollecitazioni più intense, offrendo una risoluzione a 16 bit e 65.536 valori.

Per un’esperienza ancora più personalizzata, il Ferrari 488 Challenge Edition include 15 LED per la funzione di tachimetro, 2 pad direzionali, 2 rotelle selezionabili e ben 8 pulsanti di azione programmabili. È inoltre compatibile con l'ecosistema Thrustmaster, permettendo l’aggiunta di accessori come i pedali T3PA e T3PA-PRO, il cambio manuale TH8A e il freno a mano TSS Handbrake Sparco Mod, tutti venduti separatamente.

Con questa offerta, il Thrustmaster Ferrari 488 Challenge Edition vi dà accesso a una simulazione di guida completa, portando il brivido della velocità nelle vostre mani. Approfittate di questa promozione su Amazon e scoprite un nuovo livello di realismo nelle vostre corse.

