eSports e legge: giuristi e industria protagonisti di un convegno

Quello degli eSports è un settore nuovo e in forte crescita ma ancora una frontiera sostanzialmente inesplorata per il diritto. Il Convegno online “eSports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e industria” vuole mettere a confronto proprio il mondo del diritto e quello delle imprese (senza dimenticare team e pro-player) per discutere quale strada tracciare per permettere, e non ostacolare, l’evoluzione e lo sviluppo degli sport elettronici.

L’evento è promosso dall’Officina informatica DET “Diritto, Etica, Tecnologie” del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto da Gianfrancesco Zanetti, ed è svolto nell’ambito delle attività del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, del Game Science Research Center e del corso di Informatica giuridica, con la collaborazione di AK Informatica, EsportService.it e Tom’s Hardware, e si terrà venerdì 16 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in streaming sul nostro canale YouTube, che potete raggiungere cliccando qui.

Il primo panel sarà dedicato alla esposizione e alla discussione delle sfide che le aziende si trovano ad affrontare nell’organizzazione degli aspetti che gravitano intorno al mondo degli eSports. Il secondo partirà con l’intervento di Marco Massarutto, co-fondatore di Kunos Simulazioni, il quale ha dato vita ai titoli: Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione. Il terzo panel coinvolgerà due esperti del settore. Roberto Buonanno di Tom’s Hardware, il quale collabora con gli influencer guardando a questo mondo in una prospettiva etica; e Marco Giannatiempo di Laboratorio Comunicazione, che cura le strategie di comunicazione per primarie realtà del mondo eSport.

Come rileva il direttore del convegno Gianfrancesco Zanetti, infine, “il mondo dell’Esport necessita rapidamente di una regolamentazione idonea che, da un lato, eviti o quanto meno ostacoli la creazione di nuove e insidiose forme di vulnerabilità, e che, dall’altro, potenzi il ‘buon gioco’, anche perché oggi chi opera in questo settore si scontra con vuoti legislativi e dubbi interpretativi”.