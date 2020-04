Esports, Gordon Hayward investe nei Tribe Gaming

All’interno del panorama eSportivo mondiale si sente sempre più spesso di come star dello sport classico, trovino nell’eSport una grande fonte di ispirazione e cerchino in ogni modo di investire nel settore. È il caso di Gordon Hayward il quale ha deciso di investire negli eSports e nello specifico, in Tribe Gaming: una realtà eSportiva molto grande che si occupa principalmente di mobile gaming. I ragazzi di Tribe hanno infatti squadre che competono all’interno di Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars e altri titoli competitivi del mondo mobile.

Patrick Carney, CEO dei Tribe ha infatti dichiarato che all’interno della società sono avvenuti molti cambiamenti, in seguito sopratutto a degli investimenti che sono stati fatti nelle ultime settimane, non solo da parte del cestista dell’NBA. Anche il wrestler Cesaro ha investito nel business con una cospicua somma insieme a Kristian Segrestrale, personalità del mondo del mobile gaming: “sono un all-star NBA e ho giocato le finali NCAA, ma ancora oggi mi esalto quando sconfiggo i miei nemici in Clash Royale. Tribe Gaming celebra il mobile gaming, e ho voluto farne parte non appena ho intravisto questa possibilità”. Cosi ha commentato la sua entrata nel mondo degli eSports il giocatore dei Celtics.

Tribe’s getting a boost! We've raised over $1M and brought on new all-star partners (literally) to build the biggest mobile gaming esports organization & content collective in the world.

Welcome to the Tribe @gordonhayward @WWECesaro @ksegerstrale!

📝 https://t.co/jX5CvZdgW1 pic.twitter.com/a3oIKzTw27

— Tribe Gaming (@TribeGaming) March 26, 2020