eSports, il Nevada approva le scommesse sulle gare di Nascar

Non sembra cosi lontano l’arrivo degli eSports all’interno del panorama mondiale, eppure ancora oggi in alcuni paesi si fa fatica a spiegare cosa sono e quali vantaggi possano portare, sopratutto per l’intrattenimento. Ci sono invece alcune regioni dove si compie già il passo successivo, nella giornata di ieri infatti lo stato del Nevada, più nello specifico il Nevada Gaming Control Board, ha approvato le scommesse sulla serie eNascar iRacing Pro Invitational di quest’anno.

Una notizia questa, che spinge ancora una volta l’acceleratore verso una crescita esponenziale di tutto il settore eSportivo, i bookmaker infatti, potranno ora dedicare intere pagine dei loro siti agli eventi provenienti da questo settore, il tutto legalmente. Non è la prima volta che si punta su gare online, è già successo in passato per eventi che hanno riguardato il famoso titolo di Valve: Counter Strike Global Offensive. Nello stato del Nevada però, è la prima volta che si punta su un evento di corse automobilistiche.

“L’interesse globale per la serie Invitational di iRacing Pro di eNascar ha spaziato in lungo e in largo e continuiamo a riconoscere il ruolo che questa serie sta giocando nel fornire agli appassionati di sport di tutto il mondo una pausa necessaria durante i periodi più difficili”, ha spiegato a Espn Scott Warfield, responsabile Nascar e direttore dei giochi.

Una scelta a dir poco epocale all’interno del mercato dei bookmaker americani, dato che sopratutto nel Nevada sono sempre stati contrari alle scommesse sugli eSports. Molto probabile che l’apertura sia dovuta anche dalla necessità di trovare delle alternative al betting classico, dato che i campionati più importanti al mondo sono fermi a causa dell’emergenza da Coronavirus. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, in questo momento l’unico bookmaker che potrà effettuare scommesse sarà DraftKings.