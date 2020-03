Everspace 2: rinviato l’accesso anticipato, Cyberpunk 2077 “è troppo vicino”

L’accesso anticipato di Everspace 2, titolo sviluppato dal piccolo studio di Rockfish Games, è stato posticipato per alcuni motivi svelati dallo stesso sviluppatore. Primo fra tutti, la questione legata alla diffusione del Coronavirus che come ben sappiamo sta causando non pochi problemi in tutto il mondo.

Lo sviluppatore ha infatti dichiarato di come l’incertezza sull’epidemia abbia influito negativamente sul loro piccolo studio e sull’intero settore dei videogiochi: “È proprio come in un film di fantascienza: questo virus si sta diffondendo in tutte le parti del mondo, causando grandi incertezze soprattutto al nostro settore, con cancellazioni di grandi eventi internazionali praticamente ovunque. Tutte le nostre riunioni con i principali possessori di piattaforme e potenziali partner di co-publishing sono state annullate”.

Lo sviluppatore si riferiva principalmente al rinvio a data da destinarsi della Game Developers Conference 2020. È risaputo come delle manifestazioni del genere possano dare grande impulso al marketing di un gioco, soprattutto se parliamo di titoli a basso budget.

Inoltre, nelle note di un aggiornamento di Everspace 2 pubblicato su Kickstarter, il team di sviluppo ha ammesso di non voler competere direttamente con i giganteschi titoli AAA previsti per quest’anno. Rockfish Games teme che l’accesso anticipato sia troppo vicino alla data di uscita di Cyberpunk 2077 e Outriders, e infatti ha deciso di rinviare la versione early access prevista tra settembre e inizio dicembre su Steam.

“Il rilascio di alcuni titoli AAA è troppo vicino alla data fissata inizialmente per l’accesso anticipato di Everspace 2. L’attesissimo titolo sparatutto open-world Cyberpunk 2077 è stato recentemente rinviato a settembre. Stessa cosa anche per quanto riguarda il titolo RPG fantascientifico Outriders di Square Enix.”

Da notare come per il team non è solo una questione dovuta alla data d’uscita, ma anche un problema di condivisione dello stesso pubblico: “Ovviamente, c’è una sovrapposizione tra quel pubblico e il nostro, e proprio per questo motivo abbiamo deciso che non sarebbe una scelta saggia competere direttamente contro due giganti di quel tipo. Non ci sarebbe molto spazio per qualsiasi altro sparatutto di fantascienza che esce allo stesso tempo”.

La decisione presa dal team ha causato lo slittamento della Closed Alpha che sarà disponibile solo verso la fine di maggio, mentre la Closed Beta arriverà nel mese di agosto. Vi ricordiamo, inoltre, che il roguelike spaziale sarà inizialmente disponibile su PC, con le versioni per PlayStation 4 e Xbox One che dovrebbero essere rilasciate sei mesi dopo.