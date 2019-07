EVO 2019: PlayStation sponsor ufficiale dell’evento

Notizia dell'ultima ora è l'annuncio di un accordo con PlayStation, che diventa dunque sponsor ufficiale di EVO 2019. Annunci in arrivo da casa Sony?

L’Evolution Championship Series (EVO) rappresenta i più grandi e più lunghi tornei di combattimento del mondo. EVO 2019 riunisce il meglio del meglio da tutto il mondo in un’esibizione di abilità e divertimento, mentre giocatori e tifosi si riuniscono per onorare lo spirito competitivo per determinare un campione.

I tornei dell’EVO, sono qualcosa di più di una semplice vittoria. L’evento è aperto a tutti e dispone di stazioni per il gioco libero, offrendo opportunità uniche per incontrare persone provenienti da diversi paesi e diversi stili di vita che condividono la stessa passione. Campioni affermati si scontrano con nuovi arrivati sconosciuti, e vecchi rivali con cui si potrà aver parlato e combattuto solo online si incontrano e diventano nuovi amici.

L’EVO 2019 si terrà quest’anno dal 2 al 4 Agosto a Las Vegas, in California. Notizia dell’ultima ora è l’annuncio di un accordo con PlayStation, che diventa dunque sponsor ufficiale di EVO 2019, come si legge sul profilo Twitter della manifestazione.

We are excited to partner with @PlayStation for #EVO2019! 8 of the 9 main event titles are presented by PS4. Don’t miss any of the action and stay tuned for more news from PlayStation at EVO! #EVOPS4 pic.twitter.com/BTWlWmGdPB — EVO (@EVO) July 22, 2019

“Siamo entusiasti di collaborare con PlayStation per l’EVO 2019! 8 dei 9 titoli principali sono presentati da PS4. Non perdetevi nemmeno un incontro e rimanete sintonizzati per ulteriori notizie da PlayStation e EVO!“, si legge nel tweet.

Sembra proprio che Sony abbia in programma di svelare qualche interessante novità durante l’evento. I fan hanno già iniziato a sbilanciarsi: la teoria più gettonata vede il ritorno di PlayStation All-Stars e c’è invece, chi propende più per l’arrivo di un personaggio PlayStation in Super Smash Bros. Ultimate, anch’esso protagonista dell’evento.

Al momento non ci rimane che attendere le date della manifestazione che ricordiamo, si terrà dal dal 2 al 4 Agosto.Voi che ne pensate di questa nuova collaborazione? State sperando in qualche annuncio in particolare?