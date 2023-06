L’Xbox Showcase è appena cominciato, ed è cominciato con una vera e propria bomba: è stato annunciato il remake di Fable, con un trailer a dir poco spettacolare. Tutto ciò che sappiamo, però, è che sarà disponibile nel Game Pass sin dal day one… ma non sappiamo quando sarà il day one.

Al video, infatti, non sono seguiti alcun tipo di date o finestre d’uscita, quindi non ci resta altro che attendere e sperare che il remake esca in tempi brevi. Nel frattempo, potete ammirare il magnifico trailer, dove si vede una grafica completamente stravolta rispetto all’originale Fable.

Fable è una serie di videogiochi di ruolo e avventura sviluppata da Lionhead Studios e pubblicata da Microsoft. Ambientato in un mondo fantasy chiamato Albion, il gioco offre ai giocatori la libertà di creare un personaggio unico e di esplorare un vasto e dettagliato universo. La trama si sviluppa attraverso una serie di missioni principali e missioni secondarie, offrendo una varietà di scelte morali che influenzeranno la storia e il modo in cui il personaggio viene percepito dagli altri personaggi.

Il sistema di gioco di Fable offre la possibilità di sviluppare le abilità del personaggio in base alle proprie preferenze, come combattimento, magia o abilità sociali. Ciò influisce sulla reputazione e sulle relazioni con gli altri personaggi nell’universo di gioco. Fable è noto per il suo umorismo e la sua narrazione vivace, oltre che per l’ampia gamma di opzioni disponibili per i giocatori. La serie ha avuto diversi titoli nel corso degli anni, offrendo ai giocatori un’esperienza avvincente e coinvolgente in un mondo fantastico ricco di avventure e scoperte.