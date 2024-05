Xbox Mobile, lancio globale dello store quest'estate su Android e iOS

Microsoft ha annunciato il lancio del suo tanto atteso store di giochi mobile Xbox per il prossimo luglio, svelando i piani per evitare le rigide regole dell'App Store di Apple. Durante il Bloomberg Technology Summit, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha rivelato che la strategia iniziale vedrà l'introduzione di giochi di primaria importanza dell'azienda, come Candy Crush e Minecraft, attraverso una piattaforma web. Questa scelta permetterà a Microsoft di garantire l'accessibilità dello store su tutti i dispositivi e in ogni Paese, liberandosi così dalle restrizioni imposte dagli ecosistemi chiusi.

L'offerta iniziale dello store mobile si concentrerà sui giochi mobile di proprietà di Microsoft, inclusi successi come Call of Duty: Mobile e Candy Crush Saga. In futuro, la società prevede di estendere l'accesso anche ai giochi dei partner. Con questa mossa, Microsoft punta a creare un'esperienza di gioco che si estenda trasversalmente tra i dispositivi, consentendo agli utenti di portare con sé identità, libreria di giochi e premi, senza essere confinati in un unico ecosistema.

La realizzazione di uno store online per mobile rappresenta una sfida, e non è ancora chiaro come Microsoft intenda posizionarsi come alternativa rispetto alla presenza di questi giochi negli store concorrenti. Tuttavia, Bond ha accennato all'intenzione di Microsoft di "estendersi" oltre la web app, suggerendo che potrebbe in futuro lanciare un vero e proprio rivale degli app store di Google e Apple.

Microsoft ha iniziato a progettare questo store in risposta all'apertura agli app store alternativi da parte di Apple e Google, spinta anche dall'implementazione del Digital Markets Act in Europa e da possibili azioni simili negli USA. Nonostante ciò, la società non sembra voler attendere ulteriormente per realizzare la sua visione.

La visione di un “store di prossima generazione” fu accennata per la prima volta da Microsoft agli inizi del 2022, poco dopo l'annuncio di acquisizione di Activision Blizzard. Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, in un'intervista al Financial Times, espresse il desiderio dell’azienda di offrire Xbox e contenuti di partner terzi su qualsiasi schermo desiderato dagli utenti, compresi i dispositivi mobili. Con queste mosse, Microsoft mira a costruire un futuro in cui le piattaforme di gioco mobile siano più aperte e accessibili.