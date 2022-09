Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, in un’intervista PAX West, ha parlato di molti dei progetti in lavorazione presso i propri studi. Tra questi, sono emerse anche informazioni relative all’atteso reboot di Fable. Lo sviluppo del titolo è affidato a Playground Games, conosciuti per il successo della serie Forza. In molti hanno storto il naso davanti all’accordo che ha messo il titolo nelle mani dello studio ma Booty ha voluto rassicurare i fan.

Booty ha infatti affermato che lo studio è costantemente a lavoro nel migliorare Fable. Tuttavia, gli stessi sviluppatori hanno posto il divieto di mostrare contenuti fino a quando il titolo non sarà pronto. Solo in quel momento, infatti, sarà concessa al pubblico la possibilità di vedere quelli che saranno i contenuti di questo atteso reboot. Dato il background di Playground Games che si focalizza prevalentemente su titoli automobilistici, è comprensibile che ci sia scetticismo dietro lo sviluppo di un GDR open world.

Il capo di Xbox Game Studios, tuttavia, ha anche aggiunto di aver proposto più volte a Playground Games di mostrare qualcosa. Secondo Booty, infatti, lo stato dei lavori su Fable starebbe procedendo bene e ci sarebbero molte cose valide da mostrare. Tuttavia, come detto, gli sviluppatori sarebbero irremovibili nella decisione di condividere nuovi trailer o gameplay soltanto a lavoro ultimato o, comunque in un momento molto vicino alla sua conclusione.

Solo pochi mesi fa, inoltre, lo studio ha annunciato la nuova narrative lead per Fable. Si tratta di Anna Megill, nota ai molti per il suo lavoro in Control e Avatar. La scrittrice ha ricevuto diversi premi per i suoi lavori e, certamente, sarà un’aggiunta rilevante tra le fila di Playground Games per lo sviluppo di questo reboot. Infine, il titolo è stato mostrato per la prima volta nel 2020 e queste dichiarazioni fanno intendere che non potremo aspettarci grandi novità nell’immediato.