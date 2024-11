Fable sembra davvero ottimo e ricorda The Witcher 3 per Jez Corden

Jez Corden, noto giornalista di Windows Central, ha rivelato di aver visto una versione alpha del nuovo Fable durante il suo podcast The Xbox Two. Corden si è detto entusiasta del gioco, descrivendone l'aspetto come "fantastico" e paragonando il sistema di combattimento a quello di The Witcher 3.

Sebbene queste informazioni vadano considerate come voci non ufficiali, Corden ha dimostrato in passato di avere fonti attendibili all'interno di Xbox, avendo anticipato correttamente progetti come Pentiment e South of Midnight. Le sue impressioni su Fable, quindi, meritano attenzione.

Secondo il giornalista, il gameplay di Fable presenta elementi simili a The Witcher 3 (gioco acquistabile su Amazon), con schivate, piroette e varie tipologie di attacco sia a corto che a lungo raggio. Il gioco includerebbe anche la possibilità di lanciare magie durante i combattimenti.

Corden ha inoltre menzionato la presenza di armi bizzarre come mazze giganti, in linea con l'atmosfera caratteristica della serie. Un altro dettaglio interessante riguarda la possibilità di scegliere il sesso del protagonista, con modelli sia maschili che femminili disponibili.

Il giornalista ha suggerito che una demo di gameplay di Fable potrebbe essere mostrata ai The Game Awards 2024. Questa ipotesi si basa sul fatto che video di riferimento hanno iniziato a circolare internamente, indicando la possibilità di un reveal ufficiale nel prossimo futuro.

Nonostante l'entusiasmo generato da queste voci di corridoio, Fable non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il periodo di rilascio è previsto nel corso del 2025 per questo atteso titolo sviluppato da Playground Games.

L'apparente somiglianza con The Witcher 3 e l'atmosfera fiabesca descritta da Corden hanno acceso l'interesse dei fan della serie, che attendono con impazienza ulteriori informazioni ufficiali su questo nuovo capitolo della saga di Fable dopo che la serie è praticamente scomparsa nel 2016 a seguito della chiusura di Lionhead e della cancellazione di Fable Legends.