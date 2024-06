Fable: nel nuovo capitolo tornerà un iconico villain

Il recente Xbox Games Showcase ha rivelato novità interessanti per quanto riguarda i prossimi giochi in arrivo su Xbox, tra cui spicca il nuovo trailer di Fable, rilasciato da Playground Games. Questo reboot tanto atteso sarà disponibile nel 2025 per Xbox Series X|S e PC, ma il trailer ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan, facendo partire anche le speculazioni.

Nel nuovo trailer Matt King, noto per il suo ruolo in Peep Show, appare nei panni di Humphrey, un eroe ritirato che sembra allearsi con la protagonista del gioco. Tuttavia, essendo Fable un gioco noto per le sue trame ricche di colpi di scena, resta incerta la vera natura della loro alleanza.

Sebbene il video mostri solo brevi estratti di gameplay, in cui la protagonista brandisce la sua spada contro nemici non identificati ed esplora vari scenari del gioco, ci dà anche qualche indizio sul possibile antagonista principale. Secondo GameRant, infatti, sembra che il trailer includa un cameo di Jack of Blades, il malefico antagonista del primo capitolo della serie, noto per la sua capacità di possedere nuovi corpi grazie a una maschera magica, rendendolo praticamente immortale.

La rivelazione di Jack viene suggerita alla fine del trailer, dove appare un personaggio misterioso, circondato da un'aura rossa e armato di bastone, dettagli tipici del carattere di Jack. Insomma, sebbene il lancio nel 2025 di Fable sembri lontano, i dettagli rilasciati sinora indicano che Playground Games sta lavorando a fondo per offrire un'esperienza di gioco davvero di livello.